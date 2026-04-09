Με βραχιολάκι 2.750 άτομα στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα - Πώς θα κατανεμηθούν

Από το πρωί πλήθος κόσμου συρρέει στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στην Παλιά Πόλη των Ιεροσολύμων, ενώ αυτή την ώρα τελείται η Ακολουθία των Παθών από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο.

Η άρση των μέτρων στα Ιεροσόλυμα άνοιξε τις πύλες στην Παλιά Πόλη και όπως μετέδωσε η ΕΡΤ δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός σε ό,τι αφορά στους κληρικούς. Έτσι, η δοξολογία τελείται κανονικά αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως.

Σε ό,τι αφορά στην Αφή του Αγίου Φωτός, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, μέσα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως θα εισέλθουν και πιστοί. Συγκεκριμένα θα επιτραπεί η είσοδος σε 2.750 άτομα, τα οποία θα λάβουν ειδικό βραχιολάκι έτσι ώστε να παρακολουθήσουν την τελετή αφής. Θα κατανεμηθούν ισάριθμα σε τέσσερα τμήματα, Ορθόδοξοι, Κόπτες, Αρμένιοι και Συριανοί.