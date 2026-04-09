Άγιο Φως: Με ειδικές πτήσεις θα φτάσει σε όλη την Ελλάδα - Τα δρομολόγια για τους 11 προορισμούς

Το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και φέτος από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας μέσω ειδικών πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου. Η μεταφορά πραγματοποιείται με σκοπό να φτάσει το ιερό σύμβολο του Πάσχα στους πιστούς σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από τα Ιεροσόλυμα, με τη συνδρομή της Ελληνικής Κυβέρνησης. Αμέσως μετά, θα διανεμηθεί σε 11 προορισμούς μέσω προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων που οργανώνονται αποκλειστικά για τη μεταφορά του.

Η ειδική επιχείρηση μεταφοράς του Αγίου Φωτός περιλαμβάνει πτήσεις τόσο προγραμματισμένες όσο και έκτακτες, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των διαφόρων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων απομακρυσμένων νησιών και δυσπρόσιτων περιοχών. Το ακριβές πρόγραμμα των πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για το Μεγάλο Σάββατο έχει διαμορφωθεί ώστε να εξυπηρετεί τον μέγιστο δυνατό αριθμό προορισμών, διασφαλίζοντας την έγκαιρη άφιξη του Αγίου Φωτός.

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός αποτελεί μια σημαντική παράδοση που συνδέει τους πιστούς με το συμβολικό μήνυμα της Ανάστασης. Η συντονισμένη προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης και των αεροπορικών εταιρειών δείχνει τη δέσμευση για την ομαλή υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, παρά τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας και των καιρικών συνθηκών.

Καθώς το Άγιο Φως μεταφέρεται αεροπορικώς σε όλη την Ελλάδα, η παράδοση συνεχίζεται με σεβασμό και συνέπεια, προσφέροντας στους πιστούς την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις θρησκευτικές τελετές του Πάσχα με το ιερό φως που συμβολίζει την ελπίδα και την ανανέωση.

