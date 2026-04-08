Άγιο Φως: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας – Πώς θα φτάσει στην Ελλάδα

Τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας οφείλονται στην ένταση του πολέμου στην περιοχή.

Τα μέτρα ασφαλείας στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα θα είναι αυστηρότερα από ποτέ αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση, επηρεασμένα από την ένταση του πολέμου στην περιοχή.

Οι ακολουθίες θα πραγματοποιηθούν με περιορισμένο αριθμό ιερέων και χωρίς την παρουσία πιστών, ενώ η τελετή του Αγίου Φωτός θα διεξαχθεί υπό αυστηρή αστυνομική προστασία.

Όπως μετέδωσε το STAR, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Ησύχιος ανέφερε ότι οι κυριότερες λειτουργίες στον Ναό της Αναστάσεως θα γίνουν μόνο με την παρουσία δεκαπέντε κληρικών. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος πιστών, προσκυνητών ή τουριστών, ούτε καν από την τοπική χριστιανική κοινότητα.

Η τελετή του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο θα ακολουθήσει το ίδιο αυστηρό πρωτόκολλο, ενώ οι επισκέπτες από την Ελλάδα δεν θα εισέλθουν στον Ναό.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ανέφερε στην ίδια εκπομπή ότι έχει οργανωθεί μικρή αποστολή που θα μεταβεί στα Ιεροσόλυμα για να παραλάβει το Άγιο Φως.

Η ομάδα θα αποτελείται από τον έξαρχο του Παναγίου Τάφου, εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου και τον ίδιο τον υφυπουργό.

«Σκοπός μας είναι να ακολουθήσουμε την τελετή και να πάρουμε από τα χέρια του Πατριάρχη το Άγιο Φως, το οποίο συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού», τόνισε ο κ. Λοβέρδος. Υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της μεταφοράς του Φωτός στην Αθήνα, απ’ όπου θα διανεμηθεί σε ολόκληρη τη χώρα μέσω δεκαεννέα προγραμματισμένων πτήσεων της Aegean Airlines.