Μεσολόγγι: Νεαρός διαρρήκτης άρπαξε λίρες και κοσμήματα, αφού ξυλοκόπησε 66χρονο

Ένας νεαρός διαρρήκτης αναστάτωσε το Μεσολόγγι την Μεγάλη Παρασκευή (10/4).

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, διέρρηξε σπίτι με σκοπό να κλέψει όμως έγινε αντιληπτός από τον 66χρονο ένοικο.

Όταν ο 66χρονος προσπάθησε να τον σταματήσει τότε ο νεαρός διαρρήκτης του επιτέθηκε προκαλώντας του σωματικές βλάβες και στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί.

Ο νεαρός ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί τη δράση του καθώς μία ώρα αργότερα, μπήκε σε σπίτι 66χρονης και έκλεψε χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Ο δράστης αναζητείται για κλοπή, απόπειρα κλοπής και πρόκληση σωματικών βλαβών.

