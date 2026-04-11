Μεσολόγγι: Νεαρός διαρρήκτης άρπαξε λίρες και κοσμήματα, αφού ξυλοκόπησε 66χρονο
Ο δράστης αναζητείται για κλοπή, απόπειρα κλοπής και πρόκληση σωματικών βλαβών
Ένας νεαρός διαρρήκτης αναστάτωσε το Μεσολόγγι την Μεγάλη Παρασκευή (10/4).
Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, διέρρηξε σπίτι με σκοπό να κλέψει όμως έγινε αντιληπτός από τον 66χρονο ένοικο.
Όταν ο 66χρονος προσπάθησε να τον σταματήσει τότε ο νεαρός διαρρήκτης του επιτέθηκε προκαλώντας του σωματικές βλάβες και στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί.
Ο νεαρός ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί τη δράση του καθώς μία ώρα αργότερα, μπήκε σε σπίτι 66χρονης και έκλεψε χρυσές λίρες και κοσμήματα.
Ο δράστης αναζητείται για κλοπή, απόπειρα κλοπής και πρόκληση σωματικών βλαβών.
Διαβάστε επίσης
18:58 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Ουγγαρία – Ελλάδα 10-16: Τρομερή η Εθνική κυριάρχησε των Μαγυάρων!
18:53 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα
17:29 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Λέρος: Δύο συλλήψεις για κροτίδες και όπλα
17:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Πήγαν να κάψουν τον Ιούδα και έκαψαν το σχολείο τους
08:48 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;
15:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Καβάλα: Παιδί 3 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
18:50 ∙ LIFESTYLE