Την Τρίτη (14/4) δικάζεται η εγγονή του πασίγνωστου πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

Την ερχόμενη Τρίτη, 14 Απριλίου, θα δικαστεί η εγγονή πασίγνωστου πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών έπειτα από την παραπομπή που πήρε.

Η κατηγορούμενη μετά την παραπομπή για δίκη αφέθηκε ελεύθερη.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής η 26χρονη συνελήφθη μαζί με τον φίλο της στη Βασιλίσσης Σοφίας, έπειτα από έλεγχο των αστυνομικών αρχών.

Γνωστή από ριάλιτι και μόντελινγκ η 26χρονη

Η 26χρονη εγγονή του πασίγνωστου πολιτικού, ο οποίος έχει πεθάνει και είχε απασχολήσει τις δικαστικές Αρχές, έγινε ευρέως γνωστή μέσω της συμμετοχής της σε ριάλιτι μόδας, ενώ ξεκίνησε να ασχολείται με το μόντελινγκ από την ηλικία των 14 ετών.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του Star, oι επαφές της μητέρας της στον χώρο της μόδας τής έδωσαν μεγάλη ώθηση στο επάγγελμα, ενώ και η εντυπωσιακή της εμφάνιση αποτέλεσε «διαβατήριο» για τον χώρο της μόδας.

Η 26χρονη έχει συμμετάσχει σε επιδείξεις μόδας και φωτογραφήσεις, ενώ έχει συνεργαστεί με γνωστούς σχεδιαστές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ακολούθησε και μαθήματα υποκριτικής, ωστόσο, αποφάσισε να ασχοληθεί με το styling και να εξελιχθεί σε fashion blogger.

Το χρονικό της σύλληψης

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:20, όταν οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν από τις αρχές και υποβλήθηκαν σε έλεγχο στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή του φίλου της βρέθηκαν ένα στιλέτο, ένα φυσίγγιο καθώς και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, ναρκωτικά φέρεται να εντοπίστηκαν και στην κατοχή και της ίδιας.

Μετά τη σύλληψή τους, οι δύο οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο σήμερα, Μεγάλο Σάββατο.

