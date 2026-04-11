Η πρώτη Ανάσταση στα 2.200 μέτρα - Μαγικές εικόνες από το ξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία

Τελέστηκε σήμερα Μεγάλο Σάββατο στις 12.00 το μεσημέρι στο ξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία στα 2.220μ στον Παρνασσό, η πρώτη Ανάσταση.

Μέσα στο πυκνό χιόνι, στους φίλους χιονοδρόμους του Παρνασσού, η πρώτη Ανάσταση στο ξωκκλήσι του Προφήτη ήταν ξεχωριστή κι όσα έδωσαν το «παρών» θα το μνημονεύουν για χρόνια.

Ανάμεσα στις πίστες και στις κορυφές, το μήνυμα της ζωής και της αναγέννησης διαγράφει τη δική του πορεία, εκεί όπου η φύση κυριαρχεί με μεγαλοπρέπεια. Στο λευκό αυτό τοπίο, η χαρά του βουνού συναντά τη χαρά της πίστης· και η στιγμή μετατρέπεται σε μια εμπειρία μοναδική, που ενώνει τον άνθρωπο με το ύψος, το φως και την ελπίδα της Ανάστασης.

