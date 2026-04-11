Σοβαρό ατύχημα στην Κέρκυρα: Μπότης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας

Snapshot Κατά τη διάρκεια του πασχαλινού εθίμου στην Κέρκυρα, ένα πήλινο κανάτι τραυμάτισε μια γυναίκα στο κεφάλι στον πεζόδρομο της Λεωφόρου Ελευθερίας.

Το έθιμο της «βροχής» από πήλινα δοχεία περιλαμβάνει το πέταγμα μπότηδων από μπαλκόνια και παράθυρα ως σύμβολο καλής τύχης.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου της παρασχέθηκαν ράμματα και πρώτες βοήθειες.

Η κατάσταση της γυναίκας δεν θεωρήθηκε σοβαρή και δεν χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη.

Οι διασώστες επενέβησαν γρήγορα, αποτρέποντας σοβαρότερα προβλήματα και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των παρευρισκομένων.

Η παραδοσιακή «βροχή» από πήλινα δοχεία, που αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο έθιμο του Πάσχα στην Κέρκυρα, συνοδεύτηκε φέτος από ένα απρόοπτο περιστατικό. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ένα πήλινο κανάτι εκτός ελέγχου τραυμάτισε στο κεφάλι μια γυναίκα στον πεζόδρομο της Λεωφόρου Ελευθερίας, προκαλώντας αναστάτωση στο Λιστόν.

Το έθιμο της «βροχής» από μπότηδες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των πασχαλινών εορτών στην Κέρκυρα, όπου οι κάτοικοι πετούν πήλινα δοχεία από τα μπαλκόνια και τα παράθυρα, συμβολίζοντας το καλό. Ωστόσο, φέτος, η χαρά των εορτασμών διακόπηκε προσωρινά όταν ένα πήλινο κανάτι αποσπάστηκε από την πορεία του και τραυμάτισε μια γυναίκα που βρισκόταν ανάμεσα στο πλήθος των θεατών.

Το περιστατικό συνέβη στον πεζόδρομο της Λεωφόρου Ελευθερίας, μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πόλης, εκείνη την ώρα. Άμεσα δημιουργήθηκε έντονη αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να σπεύδουν να παράσχουν βοήθεια. Παράλληλα, διασώστες που ήταν σε επιφυλακή λόγω του πλήθους επενέβησαν γρήγορα για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και έγιναν ράμματα στο τραύμα της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάστασή της δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία και δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο, γεγονός που ανακουφίζει τους παρευρισκόμενους και τους διοργανωτές των εορτασμών.