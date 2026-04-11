Σοβαρό ατύχημα στην Κέρκυρα: Μπότης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας

Το έθιμο της «βροχής» από μπότηδες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των πασχαλινών εορτών στην Κέρκυρα, όπου οι κάτοικοι πετούν πήλινα δοχεία από τα μπαλκόνια και τα παράθυρα, συμβολίζοντας το καλό

Δημήτρης Δρίζος

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Κατά τη διάρκεια του πασχαλινού εθίμου στην Κέρκυρα, ένα πήλινο κανάτι τραυμάτισε μια γυναίκα στο κεφάλι στον πεζόδρομο της Λεωφόρου Ελευθερίας.
  • Το έθιμο της «βροχής» από πήλινα δοχεία περιλαμβάνει το πέταγμα μπότηδων από μπαλκόνια και παράθυρα ως σύμβολο καλής τύχης.
  • Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου της παρασχέθηκαν ράμματα και πρώτες βοήθειες.
  • Η κατάσταση της γυναίκας δεν θεωρήθηκε σοβαρή και δεν χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη.
  • Οι διασώστες επενέβησαν γρήγορα, αποτρέποντας σοβαρότερα προβλήματα και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των παρευρισκομένων.
Snapshot powered by AI

Η παραδοσιακή «βροχή» από πήλινα δοχεία, που αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο έθιμο του Πάσχα στην Κέρκυρα, συνοδεύτηκε φέτος από ένα απρόοπτο περιστατικό. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ένα πήλινο κανάτι εκτός ελέγχου τραυμάτισε στο κεφάλι μια γυναίκα στον πεζόδρομο της Λεωφόρου Ελευθερίας, προκαλώντας αναστάτωση στο Λιστόν.

Το έθιμο της «βροχής» από μπότηδες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των πασχαλινών εορτών στην Κέρκυρα, όπου οι κάτοικοι πετούν πήλινα δοχεία από τα μπαλκόνια και τα παράθυρα, συμβολίζοντας το καλό. Ωστόσο, φέτος, η χαρά των εορτασμών διακόπηκε προσωρινά όταν ένα πήλινο κανάτι αποσπάστηκε από την πορεία του και τραυμάτισε μια γυναίκα που βρισκόταν ανάμεσα στο πλήθος των θεατών.

Το περιστατικό συνέβη στον πεζόδρομο της Λεωφόρου Ελευθερίας, μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πόλης, εκείνη την ώρα. Άμεσα δημιουργήθηκε έντονη αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να σπεύδουν να παράσχουν βοήθεια. Παράλληλα, διασώστες που ήταν σε επιφυλακή λόγω του πλήθους επενέβησαν γρήγορα για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και έγιναν ράμματα στο τραύμα της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάστασή της δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία και δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο, γεγονός που ανακουφίζει τους παρευρισκόμενους και τους διοργανωτές των εορτασμών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:00ΕΥ ΖΗΝ

Ανάσταση και Κυριακή Πάσχα: Πώς επανερχόμαστε με ασφάλεια μετά τη νηστεία

18:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ουγγαρία – Ελλάδα 10-16: Τρομερή η Εθνική κυριάρχησε των Μαγυάρων!

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επανέναρξη στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν - Οι αντιπροσωπείες μιλούν απευθείας

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα

18:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Λοβέρδος: Το Άγιο Φως αποτελεί θρησκευτικό σύμβολο και μήνυμα συμφιλίωσης

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του στο μπροστινό κάθισμα ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο

18:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: Λεβερκούζεν και Λειψία πέτυχαν μεγάλα «διπλά» στη μάχη για το Champions League

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Σύλληψη άνδρα που προκάλεσε ζημιές σε στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Νεαρός διαρρήκτης άρπαξε λίρες και κοσμήματα, αφού ξυλοκόπησε 66χρονο

18:17ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ανασύρθηκε νεκρός άνδρας από την κατάρρευση του διώροφου κτηρίου

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη (14/4) δικάζεται η εγγονή του πασίγνωστου πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στην Κέρκυρα: Μπότης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει δύτρια (σκληρές εικόνες)

17:52ΚΥΠΡΟΣ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κύπρο: Συγκλονίζει μαρτυρία γείτονα - «Γυρίσαμε και είδαμε ένα μπαλκόνι να πέφτει» - Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση Supercars της ΑΑΔΕ: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ - Bentley, Lamborghini, Ferrari και Porsche μεταξύ άλλων αξίας έως 750.000 έκαστο

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λέρος: Δύο συλλήψεις για κροτίδες και όπλα

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην έδρα της ΑΣΔΙΘ στην Ξάνθη

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πήγαν να κάψουν τον Ιούδα και έκαψαν το σχολείο τους

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη Ανάσταση στα 2.200 μέτρα - Μαγικές εικόνες από το ξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση Supercars της ΑΑΔΕ: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ - Bentley, Lamborghini, Ferrari και Porsche μεταξύ άλλων αξίας έως 750.000 έκαστο

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει δύτρια (σκληρές εικόνες)

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του στο μπροστινό κάθισμα ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα θα κλείσουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

18:17ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ανασύρθηκε νεκρός άνδρας από την κατάρρευση του διώροφου κτηρίου

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στην Κέρκυρα: Μπότης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας

11:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή δολοφονία του Μεγάλου Σαββάτου: Όταν η νύχτα της Ανάστασης στη Μάνη «βάφτηκε» με αίμα

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Παιδί 3 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο

07:21TRAVEL

Καλαμαύκα: Τα «Μετέωρα» της Κρήτης αναγεννιούνται – Οι 40 πηγές «ξύπνησαν» ξανά

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: 13χρονος έπιασε οχιά που βρισκόταν σε χειμερία νάρκη - Τον δάγκωσε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επανέναρξη στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν - Οι αντιπροσωπείες μιλούν απευθείας

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά πολεμικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ - Τραμπ: «Ξεκινάμε την εκκαθάριση»

18:50LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ