Κέρκυρα: Πλήθος κόσμου για τους μπότηδες σε Σπινιάδα και Λιστόν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου

Τηρήθηκε και φέτος το έθιμο των μπότηδων στην Κέρκυρα, εκεί όπου πλήθος επισκεπτών έσπευσε να βιώσει εκ του σύνεγγυς την ατμόσφαιρα. Το σπάσιμο των μπότηδων είναι το πιο φημισμένο πασχαλινό έθιμο στην Κέρκυρα, που λαμβάνει χώρα το Μεγάλο Σάββατο στις 11:00 π.μ. αμέσως μετά την Πρώτη Ανάσταση.

Οι κάτοικοι κρέμονται από τα στολισμένα τους μπαλκόνια γύρω από τη Σπινιάδα και το Λιστόν και πετούν τα θηριώδη πήλινα κανάτια, γεμάτα νερό, τα οποία πέφτοντας κάνουν εκκωφαντικό θόρυβο για να διώξουν το κακό.

