Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα: Στο ΧΥΤΑ, στο Τεμπλόνι

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 15 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην Κέρκυρα, στον ΧΥΤΑ, στο Τεμπλόνι.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας