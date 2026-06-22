Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα: Στο ΧΥΤΑ, στο Τεμπλόνι
Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην Κέρκυρα, στον ΧΥΤΑ, στο Τεμπλόνι.
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 15 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα.
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