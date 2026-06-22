Φωτιά στο Ακραίφνιο: Εικόνες καταστροφής από το πύρινο μέτωπο – Φωτογραφίες και βίντεο

Snapshot Η πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, απειλώντας εγκαταστάσεις κοντά στον οικισμό.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με σημαντική συμβολή των ελικοπτέρων που ανεφοδιάζονταν από τη λίμνη Υλίκη.

Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας διακόπηκε για ώρες και εφαρμόστηκαν εκτροπές λόγω της επικινδυνότητας από τη φωτιά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή λόγω διάσπαρτων εστιών και κινδύνου αναζωπυρώσεων. Snapshot powered by AI

Αποστολή Βοιωτία: Σωτήρης Σκουλούδης

Υπό έλεγχο βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου σε δασική έκταση στην περιοχή του Ακραίφνιου Βοιωτίας, έπειτα από πολύωρη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες.

Η πυρκαγιά άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή του Ακραίφνιου Βοιωτίας, με μεγάλες εκτάσεις δασικής και αγροτικής γης να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Σοβαρές ζημιές καταγράφονται και σε υποδομές, ενώ ιδιαίτερα βαρύ είναι το πλήγμα για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και το ζωικό κεφάλαιο, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρξαν απώλειες. Η εικόνα στην περιοχή παραμένει αποκαρδιωτική, με αποκαΐδια και καμένες εκτάσεις να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Αποκαΐδια και κατεστραμμένες εγκαταστάσεις μετά τη φωτιά

Νωρίτερα το πύρινο μέτωπο είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις, απειλώντας τόσο αγροτικές εκτάσεις όσο και εγκαταστάσεις κοντά στον οικισμό, ενώ ισχυροί άνεμοι δυσχέραιναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Μεγάλες ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο από την πύρινη λαίλαπα

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούνταν συνεχείς ρίψεις νερού.

Στάχτη και αποκαΐδια στο σημείο όπου βρισκόταν η μονάδα

Ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο στην επιχείρηση είχαν τα ελικόπτερα που ανεφοδιάζονταν από τη λίμνη Υλίκη, πραγματοποιώντας διαδοχικές υδροληψίες για την ενίσχυση των ρίψεων στα ενεργά μέτωπα.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στην κυκλοφορία της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, με την κυκλοφορία να διακόπτεται για αρκετές ώρες και να εφαρμόζονται εκτροπές μέσω Θήβας και Κάστρου, λόγω της επικινδυνότητας από την εξάπλωση της φωτιάς κοντά στο οδόστρωμα.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει.

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