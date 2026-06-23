Διπλός σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αθήνα
Αναστάτωση προκάλεσαν σε Εύβοια και Αθήνα δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Προκόπι
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- Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3 και 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Προκόπι Ευβοίας.
- Η πρώτη δόνηση είχε επίκεντρο 8 χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.
- Η δεύτερη, ισχυρότερη δόνηση έγινε τρία λεπτά αργότερα με επίκεντρο 2 χλμ δυτικά του Προκοπίου και εστιακό βάθος 600 μέτρα.
- Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί σε περιοχές της Αττικής, προκαλώντας αναστάτωση.
Δύο σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,6 και 3 Ρίχτερ, σημειώθηκαν λίγα λεπτά με τις 10 το βράδυ της Τρίτης στο Προκόπι Ευβοίας.
Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε περιοχές της Αττικής.
Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε με μέγεθος 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 8 χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας και το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Τρία λεπτά αργότερα ακολούθησε ισχυρότερος σεισμός, μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα δυτικά πάλι στο Προκόπι Ευβοίας και το εστιακό βάθος να εντοπίζεται μόλις στα 600 μέτρα.
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