Διπλός σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αθήνα

Snapshot Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3 και 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Προκόπι Ευβοίας.

Η πρώτη δόνηση είχε επίκεντρο 8 χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

Η δεύτερη, ισχυρότερη δόνηση έγινε τρία λεπτά αργότερα με επίκεντρο 2 χλμ δυτικά του Προκοπίου και εστιακό βάθος 600 μέτρα.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί σε περιοχές της Αττικής, προκαλώντας αναστάτωση. Snapshot powered by AI

Δύο σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,6 και 3 Ρίχτερ, σημειώθηκαν λίγα λεπτά με τις 10 το βράδυ της Τρίτης στο Προκόπι Ευβοίας.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε περιοχές της Αττικής.

Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε με μέγεθος 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 8 χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας και το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Τρία λεπτά αργότερα ακολούθησε ισχυρότερος σεισμός, μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα δυτικά πάλι στο Προκόπι Ευβοίας και το εστιακό βάθος να εντοπίζεται μόλις στα 600 μέτρα.