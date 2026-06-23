Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο - Στο νοσοκομείο τραυματισμένη η 64χρονη αδελφή του

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου στη Βέροια, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα οδηγούσε ένας 60χρονος άνδρας, ενώ συνεπιβάτιδα ήταν η 64χρονη αδελφή του. Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε πάνω στο τοιχίο.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 60χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Η 64χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

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