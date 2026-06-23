Αγία Παρασκευή: Νεκρή πεζή που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια Τροχαία
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- Μία γυναίκα σκοτώθηκε στην Αγία Παρασκευή μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο ενώ προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Μεσογείων.
- Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας στο ύψος της λεωφόρου Μεσογείων 396.
- Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της.
- Η αρμόδια Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Τραγικό θάνατο βρήκε μία γυναίκα στην Αγία Παρασκευή όταν επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Μεσογείων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στο ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων 396. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ωστόσο, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια Τροχαία.
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