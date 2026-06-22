Ρόδος: Δίχρονο αγοράκι έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου

Snapshot Δίχρονο αγοράκι έπεσε από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου στη Ρόδο το απόγευμα του Σαββάτου 20/6.

Το παιδί τραυματίστηκε με κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ρόδου και νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική.

Η κατάστασή του είναι εκτός κινδύνου και η ανάρρωση εξελίσσεται θετικά.

Οι ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Snapshot powered by AI

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/6) στη Ρόδο όπου ένα αγοράκι δύο ετών έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, το αγοράκι, αλβανικής καταγωγής, έπεσε από το μπαλκόνι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο τη Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου.

Σύμφβωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μικρός νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου. Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής του, με τα πρώτα στοιχεία να είναι θετικά.

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