Ρόδος: Δίχρονο αγοράκι έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου
Το παιδι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρόδου εκτός κινδύνου με κάταγμα λαγονίου
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- Δίχρονο αγοράκι έπεσε από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου στη Ρόδο το απόγευμα του Σαββάτου 20/6.
- Το παιδί τραυματίστηκε με κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου.
- Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ρόδου και νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική.
- Η κατάστασή του είναι εκτός κινδύνου και η ανάρρωση εξελίσσεται θετικά.
- Οι ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/6) στη Ρόδο όπου ένα αγοράκι δύο ετών έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου.
Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, το αγοράκι, αλβανικής καταγωγής, έπεσε από το μπαλκόνι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.
Το αγοράκι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο τη Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου.
Σύμφβωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μικρός νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου. Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής του, με τα πρώτα στοιχεία να είναι θετικά.
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