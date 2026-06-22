«Εξαφανίστηκε» το μνημείο του Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά

Snapshot Το μνημείο προς τιμήν του Αντώνη Καρυώτη, που βρισκόταν στην Πύλη Ε3 του λιμανιού του Πειραιά, έχει εξαφανιστεί μετά από πολλαπλούς βανδαλισμούς.

Η μητέρα της αδικοχαμένης Εμμανουέλας Καρυωτάκη καταγγέλλει την απομάκρυνση του μνημείου ως προσπάθεια να σβηστούν τα ίχνη μνήμης.

Ο Αντώνης Καρυώτης δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν σπρώχτηκε στο νερό ενώ δεν ήξερε κολύμπι.

Η εξαφάνιση του μνημείου συγκρίνεται με παρόμοια περίπτωση μνημείου της Έμμας στη Θεσσαλονίκη, υποδηλώνοντας μια ευρύτερη τάση λήθης.

Η οικογένεια και οι υποστηρικτές επιμένουν ότι η μνήμη του Αντώνη και της Έμμας δεν θα ξεχαστεί παρά τις προσπάθειες να αφαιρεθούν τα μνημεία. Snapshot powered by AI

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε η Κέλλυ Καμπάκη, μητέρα της αδικοχαμένης Εμμανουέλας Καρυωτάκη μέσω της οποίας καταγγέλλει την εξαφάνιση του μνημείου που είχε στηθεί στο λιμάνι του Πειραιά, στο σημείο που έχασε τη ζωή του ο Αντώνης Καρυώτης τον Σεπτέμβριο του 2023

Στην ανάρτησή της η κυρία Καμπάκη δημοσίευσε φωτογραφίες από το «πριν» και το «μετά» του σημείου στην Πύλη Ε3, όπου βρίσκονταν λουλούδια, φωτογραφίες και αντικείμενα στη μνήμη του Αντώνη, υποστηρίζοντας ότι, έπειτα από επανειλημμένους βανδαλισμούς, το μνημείο απομακρύνθηκε πλήρως.

«Όπως και στην περίπτωση της Έμμας στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης, κάποιοι προφανώς δεν θέλουν να θυμούνται. Όμως ο Αντώνης και η Έμμα, όσο κι αν προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη τους, δεν θα ξεχαστούν», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντώνης Καργιώτης έχασε τη ζωή του όταν απωθήθηκε από μέλη του πληρώματος του Blue Horizon, κατά την προσπάθειά του να επιβιβαστεί, πέφτοντας στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, σε υπόθεση που είχε προκαλέσει πανελλήνια κατακραυγή. Για τον θάνατό του κρίθηκαν ένοχοι από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά ο ύπαρχος και ο πλοίαρχος του Blue Horizon, ενώ αθωώθηκαν ο υποπλοίαρχος και ο ναύκληρος.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κέλλυς Καμπάκη για το μνημείο του Αντώνη Καρυώτη

«Αυτό είναι το πριν και το μετά του μνημείου του Αντώνη στο λιμάνι του Πειραιά Πύλη Ε3 εκεί που είναι τα Κρητικά καράβια!

Εκεί που δολοφόνησαν τον Αντώνη εν ψυχρό σπρώχνοντας τον στο νερό ενώ δεν ήξερε κολύμπι !!

Μετά από 14 βανδαλισμούς την 15η τα εξαφάνισαν όλα !!

Όπως και στην περίπτωση της #Εμμα στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης κάποιοι προφανώς δεν θέλουν να θυμούνται… όμως ο Αντώνης και η Εμμα όσο και να προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη τους ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΟΥΝ!»

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