Μηχανική βλάβη σε ιπτάμενο δελφίνι με 41 επιβαίνοντες με προορισμό τους Παξούς

Snapshot Κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Κέρκυρα

Παξοί, διαπιστώθηκε πιθανή εμπλοκή αντικειμένου στα πτερύγια του επιβατηγού

υδροπτέρυγου «ΠΑΞΟΣ ΑΪΛΑΝΤ ΙΙ».

Δεν έχει ζητηθεί βοήθεια από τις αρμόδιες Αρχές και δεν αναφέρθηκε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Η κατάσταση παρακολουθείται από τις λιμενικές υπηρεσίες και το ταξίδι εξελίσσεται χωρίς προβλήματα.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Πιθανή εμπλοκή αντικειμένου στα πτερύγια του επιβατηγού-υδροπτέρυγου «ΠΑΞΟΣ ΑΪΛΑΝΤ ΙΙ» Ν.Π. 8037 διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγραμματισμένου δρομολογίου του από την Κέρκυρα προς τους Παξούς.

Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 41 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το πλοίο συνεχίζει κανονικά τον πλου του προς το λιμάνι των Παξών με συμβατική ταχύτητα, χωρίς να έχει αιτηθεί συνδρομή από τις αρμόδιες Αρχές.

Η κατάσταση παρακολουθείται από τις λιμενικές υπηρεσίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για τους επιβαίνοντες ή πρόβλημα στην ασφαλή συνέχιση του ταξιδιού.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.