Αργολίδα: Νεκρός 49χρονος σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή
Ο 49χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του
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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου στην Αργολίδα στην περιοχή της Επιδαύρου, όταν ένας 49χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Συνδετήρια Οδό Αρχαιολογικών Χώρων Επιδαύρου – Λυγουριού.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν όταν η μηχανή με αναβάτη τον 49χρονο εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.
Ο 49χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
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