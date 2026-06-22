Πάτρα: Ασυνείδητος οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με πατίνι, τραυμάτισε 16χρονο κι εγκατέλειψε το σημείο

Snapshot Οδηγός ΙΧ στην Πάτρα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε 16χρονος και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος.

Ο 16χρονος τραυματίστηκε μετά από δεύτερη σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο οδηγός συνελήφθη μετά από αναζητήσεις και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου με τραυματία ανήλικο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για τα περαιτέρω. Snapshot powered by AI

Τελειωμό δεν έχουν τα τροχαία ατυχήματα με τα πατίνια και δυστυχώς τείνουν να γίνουν καθημερινό φαινόμενο. Ένα ακόμα, καταγράφηκε στην Πάτρα κι αυτή τη φορά θύμα ήταν ένας 16χρονος, ο οποίος μάλιστα εγκαταλείφθηκε από τον οδηγό του ΙΧ το οποίο τον παρέσυρε.

Ο ασυνείδητος οδηγός, συνελήφθη από τις Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία ανήλικο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες (21/6) το βράδυ, στην Πάτρα, ο κατηγορούμενος οδηγώντας αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε 16χρονος και στη συνέχεια ο 16χρονος συγκρούστηκε με έτερο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ο ανήλικος.

Ο κατηγορούμενος μετά το τροχαίο, εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος και άφησε αβοήθητο τον 16χρονο τραυματία, ο οποίος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε Νοσοκομείο, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου, ο οποίος έπειτα από αναζητήσεις εντοπίστηκε και συνελήφθη, χθες το βράδυ έξω, από την οικία του. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.