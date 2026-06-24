Δίκη Τέμπη: Υποβλήθηκαν δύο νέα αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών

Μεταξύ άλλων ζητείται η απόδοση κακουργηματικής κατηγορίας για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο για τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο και τεχνικό διευθυντή

Μιχάλης Παπαδάκος

Δίκη Τέμπη: Υποβλήθηκαν δύο νέα αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Υποβλήθηκαν αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν στελέχη της Hellenic Train στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.
  • Ζητείται η απόδοση κακουργηματικής κατηγορίας για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο για τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο και τεχνικό διευθυντή.
  • Προτείνεται η μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
  • 33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν ήδη την κατηγορία της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο.
  • Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση επιπλέον αιτημάτων από τη συνήγορο συγγενών θυμάτων.
Snapshot powered by AI

Αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν στελέχη της Hellenic Train, καθώς και για μεταβολή του νομικού χαρακτηρισμού της ανθρωποκτονίας, υποβλήθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Δαμιανός Μπαλασούλης, ζήτησε την επιτρεπτή μεταβολή των κατηγοριών που βαραίνουν τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο και τον τεχνικό διευθυντή της Hellenic Train. Τα δύο στελέχη έχουν παραπεμφθεί μέχρι σήμερα μόνο για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή.

Σύμφωνα με το αίτημα, θα πρέπει να εξεταστεί η απόδοση και της κακουργηματικής κατηγορίας της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο. Πρόκειται για αδίκημα που αφορά πράξεις ή παραλείψεις επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και περιουσίες και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, βαριές σωματικές βλάβες και σημαντικές ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Για το συγκεκριμένο κακούργημα έχουν ήδη παραπεμφθεί 33 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους της υπόθεσης. Οι παραλείψεις που αποδίδονται στα στελέχη της Hellenic Train σχετίζονται με τη λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας GSMR-R στις αμαξοστοιχίες.

Παράλληλα, κατατέθηκε αίτημα για μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 35 άτομα κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, ενώ τρία πρόσωπα αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση αιτημάτων που υποβάλλει η συνήγορος συγγενών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα από την ΑΑΔΕ: Τιμολόγιο από το 1ο ευρώ

15:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Καρυστιανού στις αποχωρήσεις: «Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν»

15:32ΚΟΣΜΟΣ

25χρονη στη Βρετανία μετέτρεψε μια βάρκα 15 μέτρων σε σπίτι: Πώς άλλαξε η ζωή της

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο τεκτονικό ρήγμα φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο πίεσης: Οι ειδικοί φοβούνται για «μεγάλη ρήξη»

15:28ΕΥ ΖΗΝ

Ακμή: 10 συνήθειες στη φροντίδα δέρματος που επιδεινώνουν τα σπυράκια

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στον παράδρομο της εθνικής στη Φθιώτιδα: Ι.Χ έπεσε σε φορτηγό - Ένας νεκρός

15:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Νέα πρότυπα κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων έως το τέλος του 2026

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα βίντεο στο YouTube απέδειξε κατά λάθος ότι η αγριόγατα της άμμου υπάρχει στη Λιβύη

15:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Εχθρός του Λαού με τους Willem Dafoe, Jason Isaacs, Brían F. O’Byrne στο SNF Nostos 2026

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν μας είπε ότι δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ – Αν λένε ψέματα οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο Μερτς στηρίζει σχέδια για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 70 έτη

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Επαναλειτουργεί το εργοστάσιο της Vitafree πέντε μήνες μετά το δυστύχημα με τις εργάτριες

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία – Σάντσεθ στο Κοινοβούλιο: «Προσπαθούν να δημιουργήσουν αίσθηση διαφθοράς που δεν υπάρχει»

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Κατζ: Δεν αποσυρόμαστε από τον Λίβανο ακόμη κι αν το απαιτήσουν οι ΗΠΑ

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Ένας μεγάλος αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά στη Γη

14:42ΥΓΕΙΑ

Από την Καρποδίνη στον Ζαμάνη πέρασε η «σκυτάλη» του ΕΟΠΥΥ

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Σχέδιο για συνομιλίες Ιράν με κράτη του Κόλπου - Στο επίκεντρο η ασφάλεια και το Ορμούζ

14:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες: Αύριο Πέμπτη, μετά τις 13:00, οι βαθμολογίες

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αποκαταστάθηκε η προτομή του Νίκου Ξυλούρη μετά τον βανδαλισμό – Δείτε εικόνες

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Υποβλήθηκαν δύο νέα αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σταματάει από την Εθνική Ελλάδος ο Κωνσταντέλιας

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Διασώθηκε Γαλλίδα που κρατούνταν αιχμάλωτη για 12 χρόνια από τον σύζυγό της

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τουρίστας γδύθηκε, σκαρφάλωσε σε ασθενοφόρο και «βούτηξε» στην άσφαλτο - Βίντεο

12:10ΕΛΛΑΔΑ

«Μου έσωσε τη ζωή»: Συγκλονιστική μαρτυρία στο Newsbomb για τη γιατρό, Μάγδα Πασβούρη, που «έφυγε» στη γέννα

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ρευματοκλοπών: Με παγκόσμια πατέντα... made in Greece «πείραζαν» μετρητές - «Φέσι» άνω των €9 εκατ.

10:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκώνιας

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη - Φωτογραφίες

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά 48ώρη αστάθεια με χαλάζι και καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το φινάλε του Άγιου Έρωτα καθήλωσε – Ο ισχυρός αντίπαλος

14:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες: Αύριο Πέμπτη, μετά τις 13:00, οι βαθμολογίες

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Επαναλειτουργεί το εργοστάσιο της Vitafree πέντε μήνες μετά το δυστύχημα με τις εργάτριες

08:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Κοκοτσάκης από το κόμμα Καρυστιανού - «Δεν είναι το κίνημα πολιτών που οραματιστήκαμε»

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέσι για την πενταετή θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός σε πτήση προς τα Χανιά: Δύο συλλήψεις μετά από επεισόδιο – Τραυματίστηκε αστυνομικός

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα βίντεο στο YouTube απέδειξε κατά λάθος ότι η αγριόγατα της άμμου υπάρχει στη Λιβύη

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε και ο πτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου από το κόμμα Καρυστιανού

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος του καύσωνα η Γαλλία: Πυρκαγιές, μπλακ άουτ και λουκέτο στον Πύργο του Άιφελ- Μνήμες από το εφιαλτικό καλοκαίρι του 2003

13:17ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τους δανειολήπτες - Η εφαρμογή της απόφασης πρέπει να αφορά όλους.

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Μαϊάμι: Άγριο «ξύλο» σε κρουαζιερόπλοιο μεταξύ 16 ατόμων - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ