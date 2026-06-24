Δίκη Τέμπη: Υποβλήθηκαν δύο νέα αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών

Snapshot Υποβλήθηκαν αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν στελέχη της Hellenic Train στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

Ζητείται η απόδοση κακουργηματικής κατηγορίας για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο για τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο και τεχνικό διευθυντή.

Προτείνεται η μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν ήδη την κατηγορία της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση επιπλέον αιτημάτων από τη συνήγορο συγγενών θυμάτων. Snapshot powered by AI

Αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν στελέχη της Hellenic Train, καθώς και για μεταβολή του νομικού χαρακτηρισμού της ανθρωποκτονίας, υποβλήθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Δαμιανός Μπαλασούλης, ζήτησε την επιτρεπτή μεταβολή των κατηγοριών που βαραίνουν τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο και τον τεχνικό διευθυντή της Hellenic Train. Τα δύο στελέχη έχουν παραπεμφθεί μέχρι σήμερα μόνο για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή.

Σύμφωνα με το αίτημα, θα πρέπει να εξεταστεί η απόδοση και της κακουργηματικής κατηγορίας της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο. Πρόκειται για αδίκημα που αφορά πράξεις ή παραλείψεις επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και περιουσίες και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, βαριές σωματικές βλάβες και σημαντικές ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Για το συγκεκριμένο κακούργημα έχουν ήδη παραπεμφθεί 33 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους της υπόθεσης. Οι παραλείψεις που αποδίδονται στα στελέχη της Hellenic Train σχετίζονται με τη λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας GSMR-R στις αμαξοστοιχίες.

Παράλληλα, κατατέθηκε αίτημα για μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 35 άτομα κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, ενώ τρία πρόσωπα αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση αιτημάτων που υποβάλλει η συνήγορος συγγενών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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