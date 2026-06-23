Δίκη Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την τηλεοπτική κάλυψη

Snapshot Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Απορρίφθηκε επίσης το αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο παρόν στάδιο της διαδικασίας.

Το δικαστήριο θεωρεί το αίτημα για παρουσία των κατηγορουμένων πρόωρο και θα το επανεξετάσει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί προηγουμένως την απόρριψη των αιτημάτων, θεωρώντας την εμφάνιση των κατηγορουμένων μη αναγκαία στο τρέχον στάδιο.

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση και υποβολή νέων αιτημάτων από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Snapshot powered by AI

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε τα αιτήματα που είχαν καταθέσει οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης που αφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε και το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων κατά το παρόν στάδιο της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του δικαστηρίου, το αίτημα για την παρουσία των κατηγορουμένων κρίθηκε πρόωρο, με το δικαστήριο να επιφυλάσσεται να επανεξετάσει το ζήτημα με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη συνεδρίαση η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την απόρριψη των σχετικών αιτημάτων, υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση των κατηγορουμένων δεν είναι αναγκαία στο παρόν δικονομικό στάδιο.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση και υποβολή νέων αιτημάτων από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, υπέβαλε αιτήματα για την αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων, την κλήση επιπλέον μαρτύρων και την προσκόμιση αλληλογραφίας για την σύμβαση 717.

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