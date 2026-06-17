Τέμπη: Ένταση στη δίκη μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της οικογένειας Βλάχου - Οι δηλώσεις

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με αφορμή την ομάδα Anubis και η έδρα διέκοψε τη διαδικασία

Ελένη Ευστρατίου

Τέμπη: Ένταση στη δίκη μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της οικογένειας Βλάχου - Οι δηλώσεις

11η δικάσιμος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Eurokinissi/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της οικογένειας Βλάχου, με αφορμή την ομάδα Anubis Κ9 σημειώθηκε στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη.
  • Η οικογένεια Βλάχου αμφισβήτησε τη δράση της ομάδας Anubis, ενώ η Κωνσταντοπούλου την υπερασπίστηκε, κατηγορώντας τον συνήγορο της οικογένειας για υπονόμευση.
  • Η έδρα ζήτησε αυτοσυγκράτηση και τόνισε ότι η δίκη πρέπει να διεξαχθεί με ήρεμους τόνους για την ανάδειξη της αλήθειας.
  • Η Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε οργανωμένα συμφέροντα που επιδιώκουν τη διάσπαση των συγγενών για ποινικούς και πολιτικούς λόγους.
  • Η πλευρά της Κωνσταντοπούλου δηλώνει προσηλωμένη στην ενότητα των συγγενών και στη διεκδίκηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης.
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Με ένταση συνεχίστηκε η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, σήμερα Τετάρτη, κατά την ενδέκατη δικάσιμο και τη διακοπή της διαδικασίας για μισή ώρα.

Ο λόγος ήταν η λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ της συνηγόρου υπεράσπισης συγγενών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και την οικογένεια Βλάχου, την οποία υπερασπίζεται ο Μιχάλης Καλογήρου.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της για το αίτημα τηλεοπτικής κάλυψης της δίκης, αναφέρθηκε στην ομάδα Anubis Κ9, η οποία επιχείρησε στο σημείο μετά το δυστύχημα με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, προκειμένου να αναζητήσει επιζώντες ή θύματα του δυστυχήματος.

Ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, την διέκοψε φωνάζοντας «σιγά μην τα ανακάλυψε η Anubis». Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση με την κ. Κωνσταντοπούλου, με την μητέρα του Βάιου, Μαρία Θεοδωρή, να την κατηγορεί για πολιτική σκοπιμότητα, ενώ η ίδια στράφηκε εναντίον του συνηγόρου της οικογένειας Βλάχου, Μιχάλη Καλογήρου, λέγοντας ότι εκείνος «τους δηλητηριάζει».

Η έδρα διέκοψε και ζήτησε τη διακοπή για λίγη ώρα.

Σημειώνεται ότι ο Μιχάλης Καλογήρου είναι στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο διάλογος που ακούστηκε

  • Β: Σιγά μην ανακάλυψε τα ευρύματα η ANUBIS, μη λες ψέματα εδώ μέσα - Να μιλάς σε αυτούς που εκπροσωπείς
  • Ζ: Σας βάζει ο συνήγορός σας
  • Β: Να μιλάς για 56 θύματα όχι για 57, δεν με σέβεσαι
  • Ζ: Σας σέβομαι κύριε, γιατί έχετε τόσο θυμό για εμένα; Είμαι εδώ κάθε φορά που δεν είναι οι συνήγοροί σου
  • Β: Γιατί προκαλείτε;
  • Ζ: Εγώ θεωρώ ότι σας στήνουν
  • Μ: Να κοιτάς μπροστά και τους πελάτες σου
  • Ζ: Λυπάμαι για τον συνήγορό σας. Ζητώ σεβασμό για τις οικογένειες που εκπροσωπώ

Όταν το δικαστήριο επέστρεψε στην αίθουσα, η Πρόεδρος προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Το δικαστήριο δεν θα μπει στην ύβρη ότι κατανοεί τον πόνο των ανθρώπων που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Όμως, θα ήθελα, όσο μπορείτε, ο καθένας προσωπικά να αυτοσυγκρατείται. Το δικαστήριο δεν μπορεί να μπει στη θέση σας, αλλά θα ήθελε η δίκη να διεξαχθεί από όλες τις πλευρές σε ήρεμους τόνους, με έναν και μοναδικό σκοπό: να βρούμε την αλήθεια».

Στο σημείο αυτό ο Χρήστος Βλάχος σηκώθηκε όρθιος και ζήτησε συγγνώμη από την έδρα.

Κωνσταντοπούλου: Οργανωμένα συμφέροντα επιδιώκουν τη διάσπαση των συγγενών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στους δημοσιογράφους, έκανε λόγο για «οργανωμένα συμφέροντα» που επιδιώκουν τη διάσπαση των συγγενών, για ποινικούς και πολιτικούς λόγους.

Η ίδια δηλώνει ότι με τη στάση της υπερασπίζεται την ενότητα των συγγενών και όσων έχουν συμβάλλει στην ανάδειξη της αλήθειας, όπως η ομάδα Anubis. Σημείωσε πως η ομάδα αυτή δέχεται τα πυρά του κ. Φλωρίδη για τη δράση της και θεωρεί υποχρέωσή της ως συνήγορος να την υπερασπιστεί.

Σχολιάζει πως η διάσπαση των συγγενών οφελεί την πλευρά της κυβέρνησης και των κατηγορουμένων και δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος πίσω από την αντίδραση της οικογένειας Βλάχου. Καταλήγει λέγοντας πως σε αυτή την υπόθεση αντιπαρατίθενται δύο κόσμοι και η δική της η μεριά είναι με τα θύματα, τους συγγενείς και τους επιζώντες.

Όπως δήλωσε: «Έχοντας ζήσει τι έγινε στην υπόθεση του εγκλήματος στο Μάτι, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οργανωμένα συμφέροντα για ποινικούς και για πολιτικούς λόγους θα προσπαθήσουν να διαιρέσουν τις οικογένειες, να δηλητηριάσουν τους συγγενείς, να προκαλέσουν τεχνητές εντάσεις, να διαλύσουν με κάθε τρόπο την προσπάθεια ενός ολόκληρου κόσμου για να έχουμε αλήθεια και δικαιοσύνη.

Εγω με όλους τους τρόπους, με την παρουσία μου, την ανελλιπή προσέλευσή μου σε όλες τις διαδικασίες, όχι με διακοσμητικό τρόπο αλλά με οργανωμένη υποστήριξη των ανθρώπων που εκπροσωπώ, πρεσβεύω με όλες μου τις δυνάμεις πρώτον, ότι πρέπει αυτός ο αγώνας να διαφυλαχθεί, ότι πρέπει εκείνοι οι οποίοι παρεμβαίνουν και οργανώνουν τη διάλυση των συγγενών να σταματήσουν να το κάνουν και επίσης ότι οφείλουμε να υπερασπιστούμε κάθε πρόσωπο που βάλλεται επειδή συνέβαλε στην αποκάλυψη της αλήθεις.

Η δική μου τοποθέτηση σε σχέση με την ομάδα Anubis, την ομάδα Κ-9 που στοιχειοθέτησε σε τεράστιο βαθμό την αποκάλυψη ότι είχαν μεταφερθεί σε άλλο τόπο και είχαν πεταχτεί προς καταστροφή ή απόκρυψη, όχι μόνο υλικά από τον τόπο του εγκλήματος αλλά και υπολείμματα ανθρώπων και προσωπικά αντικείμενα, είναι να την υπερασπιστεί.

Με την ομάδα αυτή δεν με συνδέει καμία σχέση προηγούμενης συνεργασίας και ανάθεσης έργου. Αισθάνομαι την υποχρέωση ως συνήγορος, την ώρα που υφίσταται μία ανιλεή στοχοποίηση από τον Φλωρίδη ο οποίος στοχοποιεί όποιον είναι επικίνδυνος για την αποκάλυψη της αλήθειας, να υπερασπιστώ αυτή την ομάδα και την ίδια άποψη συμμερίζονται οι περισσότεροι εξ' όσων γνωρίζω και συνάδελφοι και συγγενείς.

Ούτε γνωρίζω ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος σντίδρασης στο άκουσμα της ομάδας αυτής, ούτε πιστεύω ότι υπάρχει πραγματικό υπόβαθρό σε μία τέτοια πρόκληση έντασης. Η δική μου πλευρά και η πλευρά που εκπροσωπώ είναι προσηλωμένη στην ενότητα του αγώνα και στη διεκδίκηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης.

Κανένας συγγενείς δεν έχει συμφέρον να διαλυθεί η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. Συμφέρον έχει η κυβέρνηση, η πλευρά των κατηγορουμένων, και για αυτό θέλει μεγάλη αυτοκυριαρχία και αυτοσυνειδησία των ανθρώπων που βιώνουν τον πιο ανείπωτο πόνο, όχι μόνο να έχουν χάσει έναν δικό τους άνθρωπο αλλά και να τους πολεμάνε στην αναζήτηση της αλήθειας.

Είναι ξεκάθαρο ότι αντιπαρατίθενται δύο κόσμοι και η δική μου θέση είναι με την πλευρά των ψυχών που κόπηκε τόσο άδικα το νήμα της ζωής τους, των ανθρώπων τους που ζητούν δικαιοσύνη και των ανθρώπων εκείνων που επέζησαν».

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