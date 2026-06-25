Στενά του Ορμούζ: Η ναυσιπλοΐα επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα – 31 διελεύσεις σε μία ημέρα

Εμπορικά και πετρελαιοφόρα πλοία κινούνται ξανά μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, την ώρα που ο Τραμπ απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης.

Γιάννης Φιλιππάκος

Στενά του Ορμούζ: Η ναυσιπλοΐα επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα – 31 διελεύσεις σε μία ημέρα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αυξάνεται σταδιακά με 31 διελεύσεις πλοίων καταγεγραμμένες στις 23 Ιουνίου.
  • Χρησιμοποιούνται ξανά ιρανικές, ομανικές και διεθνείς διαδρομές, σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
  • Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμης σημασίας για το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει κατηγορηματικά την επιβολή τελών διέλευσης για τα πλοία που χρησιμοποιούν τη θαλάσσια οδό.
  • Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στη θαλάσσια οδό γίνεται με προσοχή λόγω των προηγούμενων εντάσεων στην περιοχή.
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Σημάδια σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα παρουσιάζει η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η κίνηση των πλοίων αυξάνεται με προσεκτικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με τη βελγική εταιρεία θαλάσσιας παρακολούθησης Kpler, στις 23 Ιουνίου καταγράφηκαν 31 επιβεβαιωμένες διελεύσεις πλοίων από τη μεγάλης στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν τόσο εμπορικά πλοία όσο και πλοία που συνδέονται με τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων, με τα περισσότερα να κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Σε χρήση ιρανικές, ομανικές και διεθνείς διαδρομές

Τα στοιχεία δείχνουν ότι χρησιμοποιούνται ξανά ιρανικές, ομανικές και διεθνείς διαδρομές, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα Στενά λειτουργούν στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Η Kpler παρακολουθεί τις ροές εμπορευμάτων και τις κινήσεις πλοίων αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα και πληροφορίες από λιμάνια.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας γίνεται με προσεκτικά βήματα, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτέλεσαν ένα από τα βασικά σημεία έντασης καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Από τη στενή αυτή θαλάσσια δίοδο περνά σε συνθήκες ειρήνης περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Νέα προειδοποίηση Τραμπ για τα τέλη διέλευσης

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποδεχθούν την επιβολή τελών στα πλοία που χρησιμοποιούν τα Στενά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο «απαράδεκτο», διατηρώντας ανοιχτή τη διαφωνία με την Τεχεράνη για το καθεστώς λειτουργίας της θαλάσσιας οδού μετά την πάροδο της προσωρινής περιόδου ελεύθερης διέλευσης.

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