Στενά του Ορμούζ: 1.150 πλοία εγκλωβισμένα στον Κόλπο – Στα 125 δισ. δολάρια η αξία τους

Snapshot Σχεδόν 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο με συνολική αξία 125 δισ. δολαρίων, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ

Ιράν.

Η απομάκρυνση όλων των πλοίων θα απαιτήσει αρκετές εβδομάδες ακόμη και αν η κατάσταση εξομαλυνθεί άμεσα.

Η Τεχεράνη έκλεισε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενη ισραηλινές επιθέσεις, αν και η θαλάσσια κυκλοφορία δεν έχει διακοπεί πλήρως.

Οι ναυτιλιακές αρχές και εταιρείες δεν μπορούν να εκτιμήσουν με ασφάλεια τον κίνδυνο για τα πλοία και τα πληρώματα, εμποδίζοντας την αναχώρησή τους.

Δημιουργήθηκε νέα ιρανική αρχή για τον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ, που θα επιβλέπει και την ασφαλιστική κάλυψη των πλοίων. Snapshot powered by AI

Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο, παρά τη συμφωνία-πλαίσιο ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση της Allianz που επικαλείται το Γερμανικό Πρακτορείο.

Η γερμανική ασφαλιστική εκτιμά ότι η συνολική αξία των πλοίων και των φορτίων τους φτάνει περίπου τα 125 δισ. δολάρια.

Ακόμη και αν η κατάσταση εξομαλυνόταν άμεσα, θα χρειάζονταν αρκετές εβδομάδες για να απομακρυνθούν όλα τα πλοία, σημειώνει η εταιρεία.

«Η ναυτιλία παραμένει όμηρος αυτού του πολέμου», ανέφερε ο Γιούστους Χάινριχ, ειδικός της Allianz σε θέματα ασφάλισης πλοίων.

Παρότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο, οι κίνδυνοι για τις ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν υψηλοί.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι κλείνει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Ωστόσο, η θαλάσσια κυκλοφορία δεν φαίνεται να διακόπηκε πλήρως.

Σύμφωνα με τον Χάινριχ, ούτε οι ναυτιλιακές αρχές ούτε οι εταιρείες του κλάδου μπορούν ακόμη να εκτιμήσουν με ασφάλεια τον κίνδυνο για τα πλοία και τα πληρώματά τους. «Όσο δεν μπορεί να γίνει αυτή η εκτίμηση, τα πλοία δεν πρόκειται να αναχωρήσουν», είπε.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν βασικό μοχλό πίεσης στα χέρια της Τεχεράνης, καθώς από τη θαλάσσια αυτή δίοδο περνά, υπό κανονικές συνθήκες, το 20% έως 25% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη δημιουργία νέας ιρανικής αρχής για τον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ, η οποία θα επιβλέπει, μεταξύ άλλων, και την ασφαλιστική κάλυψη των πλοίων που περνούν από τη θαλάσσια οδό.