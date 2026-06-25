Σεισμός 2,4 Ρίχτερ στα Καλύβια Θωρικού Αττικής – Αισθητός στα νότια προάστια

Snapshot Σεισμός μεγέθους 2,4 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 03:16 στην Αττική.

Το επίκεντρο βρισκόταν 5 χλμ. νοτιοδυτικά των Καλυβίων Θωρικού.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5 χλμ.

Η δόνηση έγινε αισθητή στα νότια προάστια της Αττικής παρά τη μικρή της ένταση. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 2,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/6), στις 03:16, σε περιοχή της Αττικής.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 5 χλμ. νοτιοδυτικά των Καλυβίων Θωρικού Αττικής.

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Ο σεισμός, αν και μικρός σε ένταση και διάρκεια, έγινε αισθητός στους κατοίκων περιοχών στα νότια προάστια της Αττικής.