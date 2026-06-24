Ένας γάμος στο Ρέθυμνο που θύμισε ταινία
Η φιλοξενία και η μαγεία της Κρήτης που έκανε τους Ισλανδούς να ερωτευτούν το νησί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας γάμος διαφορετικός εκτυλίχθηκε στις Σίσσες Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, ο οποίος ένωσε τη Σκανδιναβία με την Κρήτη και ήταν βγαλμένος από κινηματογραφική ταινία.
Το ζευγάρι που ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου ήταν η Ρένα Ρασούλη και ο εκλεκτός της καρδιάς της από την Ισλανδία, Άρναρ Θόρισσον.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ένας γάμος στο Ρέθυμνο που θύμισε ταινία
18:47 ∙ LIFESTYLE
Οριστικό τέλος για το «Buongiorno» του MEGA και τη Φαίη Σκορδά
18:35 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νεκρή σε τροχαίο η 24χρονη Ολυμπιονίκης Denisa Baránková
19:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρός οδηγός σε τροχαίο στην Κερατέα
17:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ