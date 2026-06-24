Ένας γάμος στο Ρέθυμνο που θύμισε ταινία

Η φιλοξενία και η μαγεία της Κρήτης που έκανε τους Ισλανδούς να ερωτευτούν το νησί

Newsbomb

Ένας γάμος στο Ρέθυμνο που θύμισε ταινία
ΕΛΛΑΔΑ
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Ένας γάμος διαφορετικός εκτυλίχθηκε στις Σίσσες Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, ο οποίος ένωσε τη Σκανδιναβία με την Κρήτη και ήταν βγαλμένος από κινηματογραφική ταινία.

Το ζευγάρι που ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου ήταν η Ρένα Ρασούλη και ο εκλεκτός της καρδιάς της από την Ισλανδία, Άρναρ Θόρισσον.

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