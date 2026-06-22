Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές

Snapshot Ένας διανομέας της Amazon στο Ηνωμένο Βασίλειο κέρδισε πάνω από 2 εκατ. δολάρια γράφοντας εργασίες και διδάσκοντας σε εξετάσεις για φοιτητές.

Ο Σαχίντ Αντνάν συνεργαζόταν με 124 φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια και απέκτησε πολυτελή περιουσιακά στοιχεία χωρίς νόμιμα εισοδήματα.

Η παράνομη δραστηριότητα αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα που ξεκίνησε με την παράδοση USB που περιείχε τις εργασίες του, οδηγώντας στη σύλληψη και καταδίκη του.

Ο Αντνάν παραδέχθηκε ενοχή για απάτη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα και νομιμοποίηση εσόδων, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών και ξεκίνησαν διαδικασίες ανάκτησης των παράνομων χρημάτων του.

Δεν έχει ανακοινωθεί αν οι φοιτητές που πλήρωσαν για τις υπηρεσίες του, αντιμετωπίζουν πειθαρχικές κυρώσεις. Snapshot powered by AI

Διανομέας της Amazon στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκέντρωσε περιουσία άνω των 2 εκατ. δολαρίων αναλαμβάνοντας να γράφει πανεπιστημιακές εργασίες και να συμμετέχει σε εξετάσεις για λογαριασμό φοιτητών. Η παράνομη δραστηριότητά του, ωστόσο, αποκαλύφθηκε και οδήγησε τελικά στην καταδίκη του σε φυλάκιση.

Ο Σαχίντ Αντνάν από το Λίβερπουλ, 43 ετών, παρείχε επί χρόνια υπηρεσίες ακαδημαϊκής απάτης, βοηθώντας φοιτητές να ολοκληρώνουν εργασίες και να αντιγράφουν σε εξετάσεις. Σύμφωνα με τις Αρχές, συνεργαζόταν με 124 φοιτητές από πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες.

Οι οικονομικές έρευνες αποκάλυψαν σημαντικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς και πολυτελή περιουσιακά στοιχεία. Μεταξύ άλλων, στην κατοχή του βρέθηκαν δύο αυτοκίνητα μάρκας Audi και BMW, ενώ το σπίτι του ήταν εξοπλισμένο με ακριβά έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωμένα εισοδήματά του ως ιδιωτικού εκπαιδευτή και οδηγού της υπηρεσίας Amazon Flex.

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» τον Φεβρουάριο του 2023, όταν ένας φοιτητής παρέδωσε ένα USB στη μονάδα ψηφιακής εγκληματολογίας του πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, John Moores. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το αποθηκευτικό μέσο περιείχε εργασίες που είχαν συνταχθεί από τον Αντνάν, ενώ, τα στοιχεία που βρέθηκαν σε αυτό, τον συνέδεαν με την εταιρεία του, Study Sharp Ltd.

Η εσωτερική έρευνα του πανεπιστημίου αποκάλυψε, επίσης, αρχείο με προσωπικά στοιχεία φοιτητών, κωδικούς πρόσβασης, πληροφορίες μαθημάτων και προθεσμίες υποβολής εργασιών. Από τα ευρήματα προέκυψε ότι ο Αντνάν αποκτούσε πρόσβαση στους πανεπιστημιακούς λογαριασμούς φοιτητών και συμμετείχε σε εξετάσεις εκ μέρους τους.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στη Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος της Αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ, η οποία εξασφάλισε ένταλμα έρευνας για την κατοικία του. Ακολούθησε η σύλληψη του Αντνάν.

Κατά την ανάκριση, παραδέχθηκε ότι συνδέθηκε στον λογαριασμό φοιτητή χρησιμοποιώντας τα προσωπικά του στοιχεία και ότι συμμετείχε σε εξέταση για λογαριασμό του, λαμβάνοντας αμοιβή περίπου 330 δολαρίων.

Εις βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για απάτη μέσω ψευδούς παράστασης, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τον Σεπτέμβριο, παραδέχθηκε την ενοχή του για τις δύο πρώτες κατηγορίες, ενώ, τον Οκτώβριο του 2025 ομολόγησε και την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων.

Τη 17η Ιουνίου 2026, το Δικαστήριο του Στέμματος του Λίβερπουλ τον καταδίκασε σε 3 χρόνια φυλάκισης. Παράλληλα, έχουν κινηθεί διαδικασίες για την ανάκτηση των χρημάτων που απέκτησε από τις παράνομες δραστηριότητές του.

Ο ανώτερος εισαγγελέας, Άντριου Μάντεν, ανέφερε ότι η συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, σημειώνοντας πως ο Αντνάν δημιούργησε περίπλοκες διαδρομές συναλλαγών για να αποκρύψει τα έσοδα και επιχείρησε να αποφύγει τον εντοπισμό από τις Αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν επεβλήθησαν πειθαρχικές κυρώσεις στους φοιτητές που πλήρωσαν τον Αντνάν για να εκπονήσει εργασίες ή να συμμετάσχει σε εξετάσεις εκ μέρους τους.