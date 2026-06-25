Μουντιάλ 2026: Ως πρώτη στους «32» η Ελβετία, μαζί της και ο Καναδάς - Ελπίζει βάσιμα η Βοσνία

Η Ελβετία τερμάτισε στην κορυφή του 2ου ομίλου, επικρατώντας 2-1 του Καναδά, που πήρε την πρόκριση για τα νοκ άουτ ματς - Τρίτη με 4 βαθμούς η Βοσνία μετά το 3-1 επί του Κατάρ. 

Ηλίας Λαλιώτης

Μουντιάλ 2026: Ως πρώτη στους «32» η Ελβετία, μαζί της και ο Καναδάς - Ελπίζει βάσιμα η Βοσνία
AP PHOTOS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο δεύτερος όμιλος έγινε ο... πρώτος που ολοκληρώνεται στο Μουντιάλ 2026!

Ελβετία και Καναδάς είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στους «32» της διοργάνωσης και μονομαχούσαν για την πρωτιά, η οποία και κατέληξε στους Ευρωπαίους, μετά τη νίκη με 2-1 απέναντι στους διοργανωτές.

Βάσιμες ελπίδες πρόκρισης -ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων- έχει όμως και η Βοσνία, η οποία έκαμψε την αντίσταση του Κατάρ με 3-1. Έφτασε τους 4 βαθμούς, έχοντας ως average στα γκολ το -1 και πρέπει να έρθουν τα πάνω-κάτω για να αποκλειστεί.

Πρώτη και καλύτερη η Ελβετία, πάλεψε ο Καναδάς

Με νέο «σόου» του 20χρονου Γιοχάν Μανζάμπι (ασίστ και γκολ) η Ελβετία νίκησε τον Καναδά με 2-1 στο «BC Place» του Βανκούβερ και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 (με 7 βαθμούς), αφήνοντας τους οικοδεσπότες Καναδούς στη δεύτερη θέση (4 βαθμοί).

Η Ελβετία έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 11’ με τον Εμπολό που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Πρεπό. Στο 33’ ο Κόμπελ αντέδρασε εξαιρετικά στο πλασέ του Λάριν, ενώ το ίδιο έπραξε και στο 41’ στο πλασέ του Αχμέντ.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου οι Ελβετοί πέτυχαν απόλυτο... αιφνιδιασμό. Στο 40ό δευτερόλεπτο, ο Μανζάμπι με υπέροχη ενέργεια, γύρισε την μπάλα προς τα μέσα, ο Εμπολό την άφησε κάτω απ’ τα πόδια του κι ο Βάργκας έκανε την τέλεια «εκτέλεση» για το 1-0 της Ελβετίας. Στο 57’ ο Εμπολό υποδέχθηκε εξαιρετική την μπάλα, την «έσπασε» δεξιά στον Μανζάμπι κι ο 20χρονος επιθετικός της Φράιμπουργκ δεν αστόχησε για το 2-0 των Ελβετών.

Οι Καναδοί μείωσαν στο 76’ με τον Πρόμις ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγώνα, όμως η Ελβετία κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος παρά τις ευκαιρίες της ομάδας του Τζέσι Μαρτς κι έκοψε πρώτη το... νήμα στον 2ο όμιλο.

ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Κρεπό, Τζόνστον, Λαριέα (83’ Σάφελμπεργκ), Κορνίλιους, Φουγκερόλ, Μπιουκάναν (75’ Πρόμις), Τσοϊνιέρ (58’ Εουστάκιο), Σαλιμπά, Αχμέντ (58’ Μίλαρ), Ντέιβιντ, Λάριν (58’ Ολουβαζέγι).

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρτς): Κόμπελ, Ζακέ (74’ Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τσάκα, Μανζάμπι (85’ Φάσναχτ), Σόου (74’ Έμπιτσερ), Βάργκας (80’ Εντόι), Εμπολό (85’ Ιτεν).

Με το «ένα πόδι» στους «32» η Βοσνία

Έστω και δύσκολα η Βοσνία νίκησε 3-1 το Κατάρ μπροστά σε 67.000 θεατές στο Σιάτλ και ολοκλήρωσε τους αγώνες της στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ με 4 βαθμούς, που πιθανότατα είναι αρκετοί για να τη στείλουν στους «32» της οργάνωσης. Το Κατάρ κατετάγη στην 4η θέση και επιστρέφει στη Ντόχα.

Το σκορ άνοιξε στο 29΄ με βολίδα εκτός περιοχής ο 18χρονος Κερίμ Αλαιμπέγκοβιτς κι έγινε ένας από τους νεότερους σκόρερ στην Ιστορία του θεσμού. Πέντε λεπτά αργότερα (34΄) ο Έντιν Τζέκο έκανε την προσπάθεια και ο γκολκίπερ Αμπουνάντα στην προσπαθειά του να απομακρύνει τη μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του.

Ο 40χρονος αρχηγός της εθνικής Βοσνίας είχε δοκάρι στο 38΄ χάνοντας την ευκαιρία να «καθαρίσει» το ματς. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Χουλέν Λοπετέγκι να ξαναμπεί στο παιχνίδι, καθώς μείωσε στο 42΄ με τον Αλχάιντος με κοντινή προβολή, ενώ απείλησε άμεσα με ισοφάριση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όμως το διαγώνιο σουτ του Μιγκέλ αποκρούστηκε από το δεξί δοκάρι του Βασίλι.

Στο β΄ ημίχρονο έπεσε ο ρυθμός, το Κατάρ άρχισε να ελπίζει ότι προς το τέλος θα μπορούσε να πετύχει κάτι καλό, όμως στο 80΄ ακόμα ένας νεαρός Βόσνιος, ο 21χρονος Εμίρ Μάμιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-1 με σουτ μέσα στην περιοχή.

ΒΟΣΝΙΑ (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Κολάσινατς, Κάτιτς (63΄ Χατζικάνουντιτς), Ράντελιτς, Μάλιτς (46΄ Μέμιτς), Μπάσιτς, Σούνιτς (46΄ Ταχίροβιτς), Ντεμίροβιτς, Τζέκο (63΄ Μάμιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς (82΄ Μπούρνιτς), Μπαϊρακτάρεβιτς.

ΚΑΤΑΡ (Χουλέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Μιγκέλ, Λαγιέ, Γκαμπέρ (46΄ Αμπντουλαζίζ), Κούκι, Αλμπράκε, Μπουντιάφ (72΄ Αλμόεζ), Φατί (79΄ Αλαεντίν), Εντμίλσον (79΄ Μανάι), Αλχάιντος (55΄ Αλγκανεχί), Αφίφ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Νεαρός τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Οκτώ προσαγωγές

00:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ενεργειακή κρίση, εισόδημα και οφειλές – Πέρασε και η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ως πρώτη στους «32» η Ελβετία, μαζί της και ο Καναδάς - Ελπίζει βάσιμα η Βοσνία

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πλήθος πιστών στην πανηγυρική παραμονή του Γενεσίου του Προδρόμου στην Ατάλη

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο παραιτηθείς Στάρμερ θα παρουσιάσει σχέδιο για την άμυνα πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Αυτές οι παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε την λίστα

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Εκπαιδευτικές βολές μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού στο Ιόνιο

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιθανόν θα κάνω κάτι» σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας για F-35 και κινητήρες για τα KAAN

23:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: O Nick Cave ξεσήκωσε τα πλήθη στην Πλατεία Νερού

23:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Μόνος παράγοντας σταθερότητας το ΠΑΣΟΚ» - Επίθεση σε κυβέρνηση και Τσίπρα

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ζητούν από ιδιοκτήτρια κατοικίας σχεδόν 14.000 ευρώ για νερό

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ορχομενό - Δεν απείλησε σπίτια

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συλλαλητήριο αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Βρέθηκαν σε χρηματοκιβώτιο 276.000 ευρώ από την υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου

23:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκδήλωση «Greece-US Alliance for Energy Securit: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε βασική πύλη εισόδου LNG

23:21ΚΟΣΜΟΣ

«Έκρηξη« στη ζήτηση κλιματιστικών στη Γαλλία - Με ποια μέτρα προστατεύουν τους εργαζόμενους οι χώρες

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από τον κόκκινο ουρανό στην Ρωσία - Θύμιζε ταινία τρόμου, λένε αυτόπτες μάρτυρες - Βίντεο

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Τρόμος για ιδιοκτήτρια- Διαρρήκτες πήδηξαν τη μάντρα και την ψέκασαν με σπρέι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:08ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: 90χρονος αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιό της στο «Αττικόν»

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Αυτές οι παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε την λίστα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια: «Πήγαν για μπάνιο, για φαγητό, επέστρεψαν στο δωμάτιο και πέθανε», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Θρήνος για την 36χρονη Μάγδα - «Αυτό που συνέβη κατά πάσα πιθανότητα έχει 80 με 90% θνησιμότητα», λέει ο σύντροφός της

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε στα 44 του ο Στάθης Στάικος - Γνωστός ως Iskar Azif ήταν η ψυχή του «Παραιτηθείτε» και του «Μένουμε Ευρώπη»

18:47LIFESTYLE

Οριστικό τέλος για το «Buongiorno» του MEGA και τη Φαίη Σκορδά

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Πατέρας εκτέλεσε σύζυγο και γιο - «Τους ξεφορτώθηκα»

22:01LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Θοδωρής Αθερίδης για τη μάχη με τον αλκοολισμό: «Μία ώρα κοιμόμουν και 23 έπινα»

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Η Βόρεια Κορέα έφτιαξε το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στην ιστορία της - Πώς αλλάζει τις ισορροπίες

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιθανόν θα κάνω κάτι» σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας για F-35 και κινητήρες για τα KAAN

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Ένας γάμος στο Ρέθυμνο που θύμισε ταινία

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το φινάλε του Άγιου Έρωτα καθήλωσε – Ο ισχυρός αντίπαλος

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» Παναθηναϊκού με Φαλ - Τον ανακοίνωσε για 2+1 χρόνια

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρόκληση από Βούλγαρους στις Σέρρες: Ανήρτησαν αναθηματική πλάκα για τον κομιτατζή Ντελτσεφ

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

23:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: O Nick Cave ξεσήκωσε τα πλήθη στην Πλατεία Νερού

21:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος για Φαλ: «Εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, τυπικό πλέον να πάρει ελληνική ταυτότητα»

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Την ενοχλούσε που ο 43χρονος άφηνε πατημασιές στους τοίχους», λέει η σπιτονοικοκυρά της 43χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ