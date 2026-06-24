Εορτολόγιο 25 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Πέμπτη, 25 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίας Λιβύης, Αγίου Έρωτος, Οσίας Ευφροσύνης Φεβρωνίας δουκίσης των Ρώσων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Λίβιος, Λίβας, Λιβύη,

Έρως, Έρωτας,

Φεβρωνία, Φευρωνία, Φεύρω, Φέβρω,

Φέβρα, Φεύρα, Φεβρούλα, Φευρούλα, Φευρωνίτσα, Φεβρωνίτσα.

Αγία Φεβρωνία

Ἡ Αγία Φεβρωνία, ήταν περιζήτητη νύμφη για την σωματική της ομορφιά. Το ίδιο όμως έλαμπε και η αγνή ψυχή της. Για το λόγο αυτό σε ηλικία 17 ετών επέλεξε το δρόμο της άσκησης και της εγκράτειας στο μοναστήρι όπου ηγουμένη ήταν η θεία της, Βρυένη και βρισκόταν στην Μεσοποταμία. Γρήγορα, παρά το νεαρό της ηλικίας της, προσαρμόσθηκε στους δύσκολους κανόνες της μοναχικής ζωής βρίσκοντας παράλληλα και χρόνο για να μελετά και να εμβαθύνει στις Θείες Γραφές.

Έγινε δε υπόδειγμα ανάμεσα στις άλλες μοναχές για τη σύνεσή της το ζήλο της, την προθυμία της και το ταπεινό της φρόνημα. Κάποια ημέρα όμως, ένα στρατιωτικό σώμα το οποίο καταδίωκε χριστιανούς, με επικεφαλής τον Σελήνο (288 μ.Χ.) έφθασε και στο μοναστήρι της Φεβρωνίας. Συνελήφθη και μαρτύρησε δια πυρός αλλά και δια ξίφους.

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