Μουντιάλ 2026: Κορυφή με τριάρα η Βραζιλία - Νίκη και για το δεύτερο Μαρόκο

Η «σελεσάο» με πρωταγωνιστή τον Βινίσιους επικράτησε 3-0 της Σκωτίας και τερμάτισε στην κορυφή, με τους Αφρικανούς να νικούν 4-2 την Αϊτή και να προκρίνονται δεύτεροι - Δύσκολα τα πράγματα για τους τρίτους Σκωτσέζους. 

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Κορυφή με τριάρα η Βραζιλία - Νίκη και για το δεύτερο Μαρόκο
AP
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Η ολοκλήρωση του Group C στο Παγκόσμιο Κύπελλο, βρήκε την Βραζιλία με αυτοπεποίθηση και εύκολη νίκη. Στο θεωρητικό ντέρμπι του ομίλου, η «σελεσάο» επιβλήθηκε 3-0 της Σκωτίας και εξασφάλισε με άνεση την πρωτιά.

Δεύτερη τερμάτισε η ομάδα του Μαρόκου, η οποία επικράτησε δύσκολα της Αϊτής με 4-2. Οι Αφρικανοί όπως και η Βραζιλία ολοκλήρωσαν με 7 βαθμούς, αλλά οι λατινοαμερικάνοι είχαν πολύ καλύτερη διαφορά τερμάτων (6 έναντι 3).

Η Σκωτία ολοκλήρωσε το group στην 3η θέση, όμως με 3 βαθμούς και αρνητική διαφορά τερμάτων (-3), πιθανότατα μένει εκτός συνέχειας της διοργάνωσης. Κάτι που φυσικά συνέβη με την ουραγό και χωρίς βαθμό Αϊτή.

Πάρτι του Βινίσιους και της «σελεσάο»

Στο Μαϊάμι η Βραζιλία έδειξε πως βρίσκει το ρυθμό της. Η ομάδα του Αντσελότι ήταν ανώτερη απέναντι στην Σκωτία, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση 3-0. Ο Βινίσιους ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σκοράροντας τα δύο τέρματα των λατινοαμερικάνων, με τον Ματέους Κούνια να βάζει το… κερασάκι στην τούρτα. Λίγα πράγματα οι Σκωτσέζοι, δεν έδειξαν σε κανένα σημείο του ματς πως μπορούσαν να πάρουν έστω την ισοπαλία για την οποία «καίγονταν».

Μόλις στο 7ο λεπτό και μετά από πίεση του Ραγιάν στον ΜακΚένα στο ύψος της μεγάλης περιοχής και από αριστερά, ο Βινίσιους βρέθηκε με την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και αφού απέφυγε τον Γκαν έδωσε προβάδισμα στην «σελεσάο». Οι Βραζιλιάνοι διεθνείς επέβαλαν τον ρυθμό τους και στο 24` έφθασαν σε δεύτερο γκολ (σ.σ. ξανά με τον Βινίσιους, μετά από λάθος του Χέντρι), που όμως ακυρώθηκε για φάουλ του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης στον Σκωτσέζο αμυντικό. Κι ενώ η όποια αντίδραση των Ευρωπαίων δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα, στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου (45+3`), ο Βινίσιους πέτυχε το 2-0, αξιοποιώντας ιδανικά παράλληλη σέντρα του Γκιμαράες από τα δεξιά.

Στο δεύτερο 45λεπτο, οι Σκωτσέζοι προσπάθησαν να μειώσουν το σκορ και να ξαναμπούν στο ματς, αλλά δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάποια αξιόλογη φάση και να απειλήσουν τον Αλισον. Αντίθετα, η «σελεσάο» συνέχισε να παίζει το παιχνίδι της και στο 60ό λεπτό, ο Γκιμαράες μετά από διαδοχικές προσποιήσεις έκανε την ασίστ στον Κούνια, ο οποίος πλάσαρε εύκολα «γράφοντας» το 3-0.

Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης, ήλθε η στιγμή που περίμεναν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι της Βραζιλίας, καθώς ο Νεϊμάρ αντικατέστησε τον Κούνια και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην διοργάνωση, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Στα υπόλοιπα λεπτά, δεν άλλαξε η εικόνα του ματς, με την «σελεσάο» να φθάνει σε μία άνετη επικράτηση και τους Σκωτσέζους να περιμένουν την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής για να διαπιστώσουν εάν θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Διαιτητής: Α. Ράμος (Μεξικό)

Κίτρινες : Κρίστι - Ντανίλο, Φαμπίνιο

ΣΚΩΤΙΑ (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Ρόμπερτσον (46` Τίρνεϊ), Χέντρι, Πάτερσον (82` Ράλστον), ΜακΚένα, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν (90`+1` Κέρτις), Φέργκιουσον, ΜακΛιν, Γκάνον-Ντόκ (82` Κρίστι), Σάνκλαντ (90`+1` Ανταμς).

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Σάντος (82` Αλεξ Σάντρο), Κασεμίρο (66` Φαμπίνιο), Γκιμαράες, Πακετά (66` Μαρτινέλι), Βινίσιους, Κούνια (76` Νεϊμάρ), Ραγιάν (82` Εντρικ).

Τα… χρειάστηκαν τα «λιοντάρια»

Στην Ατλάντα το Μαρόκο τα βρήκε «σκούρα» απέναντι στην Αϊτή που έπαιζε για την «τιμή των όπλων». Η παρέα του Πιερό προηγήθηκε δύο φορές στο ματς, όμως οι Αφρικανοί σαφώς ανώτεροι ποιοτικά επέστρεψαν και έκαναν τελικά την ανατροπή (4-2) για να ολοκληρώσουν τον όμιλο με δύο νίκες και μία ισοπαλία, ακόμη κι αν αυτό τους έστειλε στη 2η θέση.

Βασικός για τους Μαροκινούς ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίστηκε για 70 λεπτά.

Στο ματς η Αϊτή προηγήθηκε δύο φορές με το αυτογκόλ του Μπονού στο 10’ (από προσπάθεια του Ζοζέφ) και την «οβίδα» του Ισιντόρ στο 43’, όμως το Μαρόκο «απάντησε» με τους Χακίμι (39’) και Σαϊμπαρί (45’) πριν το ημίχρονο.

Τη λύση για τους Μαροκινούς έδωσαν οι «χρυσές» αλλαγές του Μοχάμεντ Ουαχμπί, ο Ραχίμι κι ο Γιασίν οι οποίοι σημείωσαν στο 78’ και στο 89’ τα δύο γκολ που «σφράγισαν» την ανατροπή και το τρίποντο.

Διαιτητής: Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία)

Κίτρινες: 79’ Ναζόν, 90’+4’ Κασιμίρ

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπονού, Χακίμι, Χαλάλ, Ριάντ, Σαλάχ- Εντίν (83’ Μαζραουί), Άμραμπατ, Σαϊμπάρι (70’ Ραχίμι), Ελ Κανούς, Ελ Αναουΐ (83’ Ελ Μουραμπέτ), Μπραχίμ Ντίαθ (70’ Ουναΐ), Ελ Κααμπί (70’ Γιασίν).

ΑΪΤΗ (Σεμπαστιέν Μινιέ): Πλασίντ, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπεριένς (67’ Ναζόν), Ντουβέρν (80’ Αρκούς), Μπελεγκάρντ, Ζαν Ζακ (80’ Σιμόν), Πρόβιντενς, Κάσιμιρ, Ισίντορ (67’ Ντίντσον), Ζοζέφ (83’ Πιερό).

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