Ρέθυμνο: Πλήθος πιστών στην πανηγυρική παραμονή του Γενεσίου του Προδρόμου στην Ατάλη

Με λαμπρότητα ο Εσπερινός του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου στην Ιστορική Μονή Ατάλης-Μπαλή στο Ρέθυμνο

Newsbomb

Ρέθυμνο: Πλήθος πιστών στην πανηγυρική παραμονή του Γενεσίου του Προδρόμου στην Ατάλη
ΕΛΛΑΔΑ
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Με κατάνυξη και τη δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια τελέστηκε χθες, Τρίτη 23 Ιουνίου, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή του Γενεσίου του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην ιστορική Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης – Μπαλή στο Ρέθυμνο.

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