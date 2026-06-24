Ρέθυμνο: Πλήθος πιστών στην πανηγυρική παραμονή του Γενεσίου του Προδρόμου στην Ατάλη
Με λαμπρότητα ο Εσπερινός του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου στην Ιστορική Μονή Ατάλης-Μπαλή στο Ρέθυμνο
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Με κατάνυξη και τη δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια τελέστηκε χθες, Τρίτη 23 Ιουνίου, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή του Γενεσίου του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην ιστορική Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης – Μπαλή στο Ρέθυμνο.
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