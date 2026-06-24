Ρέθυμνο: Πλήθος πιστών στην πανηγυρική παραμονή του Γενεσίου του Προδρόμου στην Ατάλη

Με κατάνυξη και τη δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια τελέστηκε χθες, Τρίτη 23 Ιουνίου, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή του Γενεσίου του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην ιστορική Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης – Μπαλή στο Ρέθυμνο.

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