Ο παραιτηθείς Στάρμερ θα παρουσιάσει σχέδιο για την άμυνα πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Snapshot Ο Κιρ Στάρμερ δεσμεύτηκε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επενδύσεων για την άμυνα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 Ιουλίου.

Το σχέδιο προβλέπει αύξηση των αμυντικών δαπανών και επανεξέταση του τρόπου δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Άντι Μπέρναμ, πιθανός διάδοχος του Στάρμερ, επιθυμεί να συμμετάσχει στον σχεδιασμό του αμυντικού σχεδίου, αλλά δεν είναι γνωστό αν συζητήθηκε στη μεταξύ τους συνάντηση.

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του σχεδίου οφείλεται σε δημοσιονομικούς περιορισμούς και είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση του υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι λόγω ανεπαρκών προβλέψεων για την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής.

Ο Στάρμερ θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού μέχρι τον διορισμό του διαδόχου του, που αναμένεται τον επόμενο μήνα. Snapshot powered by AI

Την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου επενδύσεων για την άμυνα δεσμέυτηκε ότι θα παρουσιάσει ο Κιρ Στάρμερ, παρά την ανακοίνωση της παραίτησής του από την πρωθυπουργική θέση.

Ο Στάρμερ, ο οποίος θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να διοριστεί ο διάδοχός του, κάτι που αναμένεται να γίνει τον επόμενο μήνα, ανακοίνωσε σε δύο επίσημες περιστάσεις ότι θα ολοκληρώσει το αμυντικό σχέδιο της Βρετανίας πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ατις 7 Ιουλίου.

Η δήλωση αυτή έγινε αρχικά στο κοινοβούλιο του Ουέστμινστερ, όπου εμφανίστηκε για την εβδομαδιαία συνεδρίαση ερωτήσεων προς τον πρωθυπουργό. Στη συνέχεια, ερωτήθηκε ξανά στο Βερολίνο, κατά τη σύνοδο με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας με θέμα τους τρόπους ενίσχυσης της υποστήριξής τους στην Ουκρανία.

Αύξηση στις αμυντικές δαπάνες

«Εργαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε το αμυντικό μας σχέδιο μας πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όχι μόνο για να αυξήσουμε τις δαπάνες μας αλλά και για να επανεξετάσουμε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο δαπανούμε, για να διδαχθούμε από την Ουκρανία», δήλωσε.

Παράλληλα, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα επιτεύγματα της θητείας του στο διεθνές επίπεδο, κάτι για το οποίο δεν έχει δεχθεί σκληρή κριτική. Ο Στάρμερ ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της Βρετανίας ο οποίος προσπάθησε να ανοίξει ξανά δίαυλο επιοκινωνίας με τους 27 ηγέτες των χωρών της ΕΕ, μετά το Brexit.

Τη Δευτέρα ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση μετά από σχεδόν δύο χρόνια, η οποία προστίθεται στο γενικότερο κλίμα πολιτικής αστάθειας που βιώνει τα τελευταία 10 χρόνια.

Απών ο Μπέρναμ από τον σχεδιασμό

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Άντι Μπέρναμ, πιθανός διάδοχός του στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και επομένως στη Ντάουνινγκ Στριτ, θα ήθελε τουλάχιστον να έχει έναν λόγο σε αυτό το αμυντικό σχέδιο, το οποίο αναμένεται να αναφέρει λεπτομερώς τις στρατιωτικές δαπάνες για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Ο Στάρμερ δέχτηκε την Τρίτη τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ για πρώτη φορά μετά τη νίκη του τελευταίου στις ενδιάμεσες εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ. Μια νίκη που τοποθετεί τον Μπέρναμ στην πρώτη θέση για να γίνει ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Δεν είναι γνωστό αν οι δύο άνδρες μίλησαν για το αμυντικό αυτό σχέδιο κατά τη συνάντησή τους, που χαρακτηρίστηκε «παγερή» από ανώνυμες πηγές τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα Guardian.

Το σχέδιο αυτό επρόκειτο να παρουσιαστεί το φθινόπωρο του 2025 αλλά δημοσιονομικοί περιορισμοί δυσχέραναν την ολοκλήρωσή του. Η κατάρτιση του σχεδίου αυτού οδήγησε στις 11 Ιουνίου στην παραίτηση του υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος εκτίμησε ότι τα προβλεπόμενα ποσά ήταν ανεπαρκή, κυρίως απέναντι στη ρωσική απειλή.

Διαβάστε επίσης