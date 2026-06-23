Ο Τραμπ «καρφώνει» τον Στάρμερ: «Δεν είχαμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την κριτική του προς τον απερχόμενο Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ υποστηρίζοντας ότι οι Βρετανοί πολίτες δεν ενέκριναν τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν και σχολίασε χαριτολογώντας: «Δεν ήταν και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ».

Οι δηλώσεις έγιναν στον Λευκό Οίκο μετά την παραίτηση του Στάρμερ από την ηγεσία των Εργατικών, έπειτα από την παραδοχή ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη σημαντικού μέρους της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι ο Στάρμερ έχει «βλάψει πολύ σοβαρά τον εαυτό του» με τις πολιτικές του στο μεταναστευτικό και την ενέργεια, αν και τον χαρακτήρισε ταυτόχρονα «πολύ καλό άνθρωπο» και «κάπως φίλο μου».

Οι σχέσεις των δύο ηγετών επιδεινώθηκαν ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Η βρετανική κυβέρνηση είχε αρχικά αρνηθεί να επιτρέψει στις ΗΠΑ τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων για επιχειρήσεις βομβαρδισμού κατά του Ιράν, αν και αργότερα δόθηκε περιορισμένη άδεια για αμυντικές αποστολές.

Η αντιπαράθεση εντάθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσιγκτον επέκρινε δημοσίως τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων συμμάχων της.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος απέρριψε προτάσεις που είχαν καταθέσει το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία για τη δημιουργία πολυεθνικής αποστολής προστασίας της ναυσιπλοΐας μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Νέα διαμάχη για το ΝΑΤΟ

Ο πόλεμος επανέφερε στο προσκήνιο τις διαφωνίες για το ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ επωμίζονται δυσανάλογο βάρος για την άμυνα της Ευρώπης.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε πρόσφατα επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, κατηγορώντας ορισμένα κράτη-μέλη της συμμαχίας ότι εξακολουθούν να μην παρουσιάζουν αξιόπιστο σχέδιο για την επίτευξη των στόχων αμυντικών δαπανών.

«Δεν ήταν εκεί όταν τους χρειαστήκαμε»

Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε:

«Ήθελα να δω αν θα έρχονταν πραγματικά να μας βοηθήσουν. Ζητήσαμε τη συνδρομή τους και δεν ήταν εκεί για εμάς».

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Ο Στάρμερ δεν ήταν εκεί και ξέρετε κάτι; Ο βρετανικός λαός δεν το είδε με καλό μάτι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε απαντήσει πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα στήριζε τις ΗΠΑ μόνο αφού κέρδιζαν τον πόλεμο.

«Δεν χρειαζόμασταν βοήθεια αφού θα είχαμε νικήσει», είπε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας:

«Δεν είχαμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ».

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