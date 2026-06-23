Tobias Gough: Ποιος είναι ο «καυτός» ηχολήπτης της Ντάουνινγκ Στριτ που έγινε viral

Ο Tobias Gough, ο «καυτός» ηχολήπτης της Ντάουνινγκ Στριτ έχει γίνει viral, κατορθώνοντας να κλέψει την παράσταση από τους Βρετανούς πρωθυπουργούς και το έντονο πολιτικό παρασκήνιο

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Tobias Gough: Ποιος είναι ο «καυτός» ηχολήπτης της Ντάουνινγκ Στριτ που έγινε viral
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Tobias Gough, 42 ετών, είναι ο ηχολήπτης της Ντάουνινγκ Στριτ που έχει γίνει viral λόγω της παρουσίας του σε πολιτικές ανακοινώσεις.
  • Έχει εργαστεί σε πέντε διαφορετικούς πρωθυπουργούς από το 2019, συνοδεύοντας σημαντικές πολιτικές εξελίξεις και αλλαγές ηγεσίας.
  • Το διαδίκτυο σχολιάζει θετικά την εμφάνισή του και το στυλ του, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν ως σταθερή φιγούρα της βρετανικής πολιτικής σκηνής.
  • Ο ίδιος παραμένει προσγειωμένος και η σύζυγός του έχει επιβεβαιώσει δημόσια ότι είναι παντρεμένος.
  • Καθώς η Βρετανία προετοιμάζεται για νέα πολιτική αλλαγή, ο Tobias Gough αναμένεται να συνεχίσει να ρυθμίζει τον ήχο στις επόμενες σημαντικές δηλώσεις.
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Η βρετανική πολιτική σκηνή φημίζεται πλέον για τις δραματικές ανατροπές της καθώς η χώρα μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον έβδομο πρωθυπουργό της από το Brexit. Tο διαδίκτυο ωστόσο φαίνεται πως έχει βρει τη δική του σταθερά, ανάμεσα στις αλλεπάλληλες κυβερνητικές αλλαγές οπως σχολιάζει με χιούμορ ο διεθνής Τύπος. Ο λόγος για τον Tobias Gough, τον 42χρονο ηχολήπτη που έχει γίνει παγκοσμίως γνωστός ως ο «καυτός τύπος του podium», καθώς η εμφάνισή του έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ αποτελεί πλέον τον απόλυτο προάγγελο πολιτικών εξελίξεων.

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Κάθε φορά που το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να αλλάξει ηγεσία, ο φωτογραφικός φακός στρέφεται στον γυμνασμένο τεχνικό που τοποθετεί την εξέδρα και ρυθμίζει τα μικρόφωνα για το διάγγελμα. Ο Gough μφανίστηκε ξανά χθες (22/6), λίγο πριν ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοινώσει την παραίτησή του μετά από μια περίοδο χαμηλών ποσοστών αποδοχής, με αποτέλεσμα το διαδίκτυο να «πάρει φωτιά»

Η ιστορία του Gough με το πρωθυπουργικό βήμα ξεκίνησε το 2019, όταν εθεάθη να στήνει το μικρόφωνο για την αποχαιρετιστήρια ομιλία της Τερέζα Μέι. Έκτοτε, έχει «συνοδεύσει» την πτώση του Μπόρις Τζόνσον το 2022, τη σύντομη θητεία των 49 ημερών της Λιζ Τρας, καθώς και τις σημαντικές ανακοινώσεις του Ρίσι Σουνάκ. Έχοντας επιβιώσει επαγγελματικά από πέντε διαφορετικούς πρωθυπουργούς τα τελευταία επτά χρόνια, οι χρήστες της πλατφόρμας X τον χαρακτηρίζουν χιουμοριστικά ως την πιο σταθερή και αξιόπιστη φιγούρα στη βρετανική πολιτική μετά το Brexit.

Το διαδίκτυο δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για την εμφάνιση και το στυλ του, με πολλούς να σχολιάζουν ότι οι δικέφαλοί του και το στενό μαύρο πουκάμισο κλέβουν ενίοτε την παράσταση από τους εκάστοτε ηγέτες. Μάλιστα, ορισμένοι πρότειναν αστειευόμενοι να αναλάβει ο ίδιος τη θέση του πρωθυπουργού, αφού αποδεικνύεται πιο συνεπής από τους πολιτικούς.

«Καταθέτω αίτημα για να γίνει πρωθυπουργός ο "καυτός τύπος που ανεβαίνει στο podium”, καθώς εκτός από τον Λάρι τον γάτο είναι ο μόνος που έχει μείνει περισσότερο από τους τελευταίους πέντε πρωθυπουργούς!», έγραψε ένας χρήστης στο X.

Η αντίδραση του ίδιου και της συζύγου του

Παρά τον χαμό που προκαλεί σε κάθε του εμφάνιση, ο ηχολήπτης από το Κεντ παραμένει προσγειωμένος. Σε παλαιότερη δήλωσή του είχε εκφράσει την έκπληξή του για την ξαφνική δημοσιότητα, σημειώνοντας με δόση αυτοσαρκασμού ότι δεν κάνει για μοντέλο και ότι απλώς ο φωτισμός και ο ήλιος ήταν στη σωστή γωνία.

Όσο για τους θαυμαστές του που αναρωτιούνται για την προσωπική του ζωή, η απάντηση ήρθε ξεκάθαρα από τη σύζυγό του, Τίνα, η οποία έσπευσε να ξεκαθαρίσει τη θέση της δηλώνοντας δημόσια ότι ο «καυτός τεχνικός» είναι παντρεμένος.

Καθώς η Βρετανία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο πολιτικής ρευστότητας και αναζητά τον επόμενο ηγέτη της, με τον Άντι Μπέρναμ να φιγουράρει ως φαβορί, το κοινό γνωρίζει καλά ότι όποιος κι αν αναλάβει, ο Tobias Gough θα είναι εκεί για να ρυθμίσει τον ήχο της επόμενης μεγάλης δήλωσης.

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