Snapshot Η Βρετανία έχει αλλάξει έξι πρωθυπουργούς από το 2016, δημιουργώντας πολιτική αστάθεια και ανασφάλεια στη διακυβέρνηση.

Η συχνή αλλαγή πρωθυπουργών οδηγεί σε μαζικές αλλαγές υπουργών, μειώνοντας τη συνέχεια και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση κρίσιμων θεμάτων όπως οι συντάξεις.

Η πολιτική αντιπαλότητα και τα κοινωνικά χάσματα, όπως το Brexit, επιδεινώνουν την κρίση ηγεσίας και εμποδίζουν τη λήψη μακροπρόθεσμων αποφάσεων.

Η οικονομική κρίση επιδεινώνει την κατάσταση, με αυξημένο κόστος δανεισμού και δυσκολίες στην εφαρμογή ριζοσπαστικών πολιτικών.

Η λύση απαιτεί σταθερή και αποτελεσματική πολιτική ηγεσία που θα ξεπεράσει τις διαιρέσεις και θα εφαρμόσει συνεκτικές μεταρρυθμίσεις, όπως συνέβη στη μεταβατική περίοδο της Γαλλίας μετά το 1958. Snapshot powered by AI

Υπήρχαν εποχές που οι πρωθυπουργοί φαινόταν να αποχωρούν αμέσως μόλις αναλάμβαναν τα καθήκοντά τους. Οι μεγάλες στρατηγικές αποφάσεις που αντιμετώπιζε η χώρα είτε αποφεύγονταν είτε αναβάλλονταν. Τα δημοσιονομικά επανειλημμένα ταλαντεύονταν, ωστόσο οι προσπάθειες για την εξορθολόγηση του φορολογικού συστήματος παραπαίουν μπροστά σε κατεστημένα συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών.

Οι μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική ασφάλιση διατυμπανίζονταν προτού ξεφουσκώσουν. Όλη η πολιτική ζωή χαρακτηριζόταν από μνησικακία και αντιπαλότητα, παρά από πρακτική δράση. Όλο αυτό το διάστημα, οι λαϊκιστές περίμεναν στα παρασκήνια. Δεν πρόκειται για μια κλεφτή ματιά σε ένα μελλοντικό βιβλίο ιστορίας για τη σημερινή Βρετανία, αλλά για μια περιγραφή της τέταρτης Γαλλικής Δημοκρατίας, η οποία ειχε μια δύσκολη γέννηση το 1946 μέχρι το 1958, όταν το εξαντλημένο καθεστώς παραχώρησε την εξουσία για τη δημιουργία μιας νέας τάξης πραγμάτων στον στρατηγό Σαρλ ντε Γκωλ, ουσιαστικά βγαίνοντας από τη δυστυχία του.

Ο Κιρ Στάρμερ δεν κινήθηκε τόσο ήπια, καθώς αντιστάθηκε μέχρι που η νίκη του Άντι Μπέρναμ στο Μέικερφιλντ τον ανάγκασε να αποδεχτεί το αναπόφευκτο. Οι προηγούμενες εμπειρίες από το εξωτερικό που θυμίζουν την πολιτική μας αναταραχή είναι το μόνο που υπάρχει, επειδή η βρετανική ιστορία δεν μπορεί να τις προσφέρει. «Δεν υπήρξε ποτέ περίοδος σαν την τωρινή», δήλωσε ο Άντονι Σέλντον, συγγραφέας του βιβλίου «Το Αδύνατο Αξίωμα; Η Ιστορία του Βρετανού Πρωθυπουργού» το οποίο καταγράφει την 300χρονη ιστορία της πρωθυπουργίας.

Ναι, υπήρξε μια δεκαετία σε κάθε έναν από τους 18ους (1760-1770) και 19ους (1827-1837) αιώνες όπου οι πρωθυπουργοί εγκατέλειπαν το αξίωμα με παρόμοιο ρυθμό. Αλλά οι έξι - και σύντομα πιθανότατα επτά - πρωθυπουργοί από το 2016 κατατάσσονται ως «μοναδικοί» αν λάβουμε υπόψη την ευρύτερη αλλαγή στην κορυφή. Υπήρξαν επίσης οκτώ υπουργοί Οικονομικών και εννέα υπουργοί Εξωτερικών - πριν από οποιονδήποτε ανασχηματισμό μετά τον Στάρμερ.

Κάμερον, Μέι, Τζόνσον, Τρας, Σούνακ, Στάρμερ, και τώρα, σχεδόν σίγουρα, Μπέρναμ: αν ρίξει κανείς μια ματιά στη λίστα, η πρώτη σκέψη που θα του δημιουργηθεί δεν θα είναι ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει στην πραγματικότητα, απλώς μία φρενίτιδα. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Ο Γκας Ο'Ντόνελ, πρώην γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, έχει δει τρεις μεταβάσεις «από κοντά»: από τη Θάτσερ στον Μέιτζορ, από τον Μπλερ στον Μπράουν και από τον Μπράουν στον Κάμερον. Στις «συνομιλίες πρόσβασης» με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης πριν από τις εκλογές του 2010, ο Ντέιβιντ Κάμερον τον ενημέρωσε για τις αλλαγές που θα ζητούσε στο Γουάιτχολ.

Τότε, ο Ο'Ντόνελ είπε: «Με ρώτησε: "Και τι μπορώ να σου δώσω;" Του απάντησα: υπουργοί που παραμένουν στην ίδια θέση για όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να έχουν κάποια ευκαιρία να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητές τους».

Ο Ο'Ντόνελ ακουγόταν εξαντλημένος καθώς θυμόταν ότι προσπαθούσε να διατηρήσει στρατηγικές για μεγάλα ζητήματα μέσα από παιχνίδια με μουσικές καρέκλες υπουργών. Οι συντάξεις είναι ένας τομέας που απαιτεί μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση: τα άτομα προορίζονται να σχεδιάζουν, να αποταμιεύουν και να συσσωρεύουν δικαιώματα κατά τη διάρκεια μιας ζωής. Ενώ, θυμάται ο Ο'Ντόνελ, σε κάποια φάση υπήρχαν «εννέα υπουργοί συντάξεων σε διάστημα πέντε ετών».

Μια προφανής αλλά παραγνωρισμένη συνέπεια της αλλαγής πρωθυπουργού είναι ότι ένα τεράστιο ποσοστό υπουργών θα αλλάξει επίσης αυτόματα. Οποιοσδήποτε νέος πρωθυπουργός, φυσικά, θα θέλει να διαμορφώσει το δικό του υπουργικό συμβούλιο και κανένας πολιτικός που έφτασε στην κορυφή δεν θα είναι τυφλός στις ευκαιρίες χρήσης των κατώτερων βαθμίδων της κυβέρνησης για να ανταμείψει τους πιστούς οπαδούς και να κρατήσει υπό έλεγχο τους δύσπιστους πελάτες.

Και στο τιμόνι της ομάδας των αρχαρίων που θα προκύψει θα βρίσκεται ένας άπειρος ηγέτης – τον ​​οποίο θα συμβουλεύει μία νέα ομάδα συμβούλων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι νέοι στη λειτουργία του κέντρου της βρετανικής εξουσίας.

Ο Στάρμερ δεν έκανε λάθος όταν προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν οικονομικές συνέπειες από το χάος στη χώρα. Όπως είπε ο οικονομολόγος Πολ Τζόνσον: «Η θλιβερή αλήθεια είναι ότι είμαστε δεσμευμένοι στις αγορές ομολόγων... Πληρώνουμε ήδη πολλά δισεκατομμύρια περισσότερα σε τόκους χρέους από ό,τι θα πληρώναμε αν οι αγορές μας χρέωναν το ίδιο με άλλες χώρες. Και είναι αξιοσημείωτο ότι η αύξηση του κόστους ξεκίνησε πραγματικά εκείνη τη στιγμή της μέγιστης αστάθειας - την πρωθυπουργία Τρας». Το πρόβλημα του Στάρμερ, ωστόσο, είναι ότι έπαψε να αποτελεί μια αξιόπιστη απάντηση στο χάος. Όπως ακριβώς και η αρχική υπόσχεση της Μέι για «ισχυρή και σταθερή ηγεσία», η υπόσχεσή του να «τερματίσει το χάος» έχει καταντήσει ένα πικρό αστείο.

Τι συμβαίνει, λοιπόν, με τη Βρετανία της δεκαετίας του 2020 που, μετά από μια μακρά περίοδο μετά την ανάδειξη του Μέιτζορ, κατά την οποία οι κρίσεις ηγεσίας ήταν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, η πρωθυπουργία έγινε ένα αδύνατο αξίωμα; Μήπως είναι το ίδιο πράγμα που έχει κάνει τη χώρα, για παράδειγμα, να βυθίσει αμέτρητα δισεκατομμύρια στην κατασκευή ενός εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας, μόνο και μόνο για να το περιορίσει στο σημείο που να συνδέει το Μπέρμιγχαμ με το Λονδίνο;

Είμαστε επίσης μια κοινωνία που ανησυχεί για το δημόσιο χρέος, αλλά διστάζει να θέσει ημερομηνία λήξης στο αυθαίρετο και δυσβάσταχτο τριπλό κλείδωμα των συντάξεων. Έχουμε μια οικονομία που στενάζει κάτω από έναν ασυνάρτητο φορολογικό κώδικα, αλλά δεν μπορεί ή δεν θέλει να τον απλοποιήσει. Ακόμη και οι μέτριες κινήσεις προς τον μεγάλο πλούτο που πληρώνει λίγα ακολουθούνται από υποχωρήσεις όπως είδαμε με τον (παραπλανητικά χαρακτηρισμένο) «φόρο οικογενειακών αγροκτημάτων». Σχεδόν όλοι οι πολιτικοί έχουν πλέον δηλώσει ότι θα ήθελαν να ξοδέψουν πολύ περισσότερα για την άμυνα, αλλά σχεδόν κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πού θα έβρισκε τα χρήματα.

Η προφανής εξήγηση για την κρίση στην κορυφή είναι οικονομική. Η στασιμότητα από την οικονομική κρίση και μετά έχει αναμφίβολα κάνει την αριθμητική της δημόσιας πολιτικής πιο σκληρή. Αλλά πολλές προηγούμενες γενιές θεωρούσαν την οικονομική δυσπραγία της χώρας εξαιρετική. Ο πληθωρισμός της δεκαετίας του 1970 είναι μια περίπτωση, η ανεργία της δεκαετίας του '80 μια άλλη. Πράγματι, ο συγγραφέας και ιστορικός Άντονι Σέλντον επισημαίνει ότι όταν ο ηλικιωμένος Ουίνστον Τσόρτσιλ επέστρεψε στην εξουσία στην αναπτυσσόμενη οικονομία του 1951, οι εφημερίδες φώναζαν ότι τα δελτία, τα προβλήματα του ισοζυγίου πληρωμών και η ανάγκη χρηματοδότησης του πολέμου της Κορέας οδήγησαν στην πιο συντριπτική «πρωθυπουργική παρέμβαση» στην ιστορία.

Ωστόσο, τότε, η πολιτική κατάσταση ήταν αξιοσημείωτα σταθερή. Στις εκλογές εκείνης της χρονιάς, ένα ρεκόρ 97% των ψήφων μοιράστηκε αρκετά ισόποσα μεταξύ του Εργατικού κόμματος του Κλέμεντ Άτλι, του οποίου η ηγεσία διήρκεσε 20 χρόνια, και των Συντηρητικών του Τσώρτσιλ, ο οποίος ήταν στο τιμόνι τους για μια περίοδο 15 ετών.

Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι το απλό ταξικό χάσμα της μεταπολεμικής κοινωνίας έχει αντικατασταθεί από μια ποικιλία βαθιών, επικαλυπτόμενων χασμάτων: πολιτισμικά χάσματα όπως το Brexit, χάσματα αξιών όπως η Γάζα, και γενεαλογικά χάσματα μεταξύ ηλικιωμένων ιδιοκτητών σπιτιών και νεότερων ενοικιαστών.

Ο ιστορικός Σαντίρ Χαζαρίσινγκ λέει ότι οι πραγματικές ρίζες των δεινών της Γαλλικής Τέταρτης Δημοκρατίας ήταν παρόμοιες - πάρα πολλά ξεχωριστά σχίσματα δημιουργήθηκαν μέσω της πολιτικής ταυτόχρονα, με πολωμένες στάσεις απέναντι στον Ψυχρό Πόλεμο, το σύνταγμα, τις αποικίες και τον κοινωνικό ρόλο της εκκλησίας, όλα κατακερματίζοντας το εκλογικό σώμα με διαφορετικούς τρόπους.

Το μεγάλο πρόβλημα με τον Στάρμερ ήταν στην κατανόηση και τη φαντασία. Κατέληξε σε μια άποψη ότι η κοινή γνώμη ήταν ανεπανόρθωτα αντιδραστική και προσπάθησε να την εντυπωσιάσει με πολιτισμικό συντηρητισμό, αντί να δώσει έμφαση στον οικονομικό ριζοσπαστισμό που θα μπορούσε να είχε απήχηση σε όλο το πολιτισμικό χάσμα. Έβαλε στοίχημα ότι οι άνθρωποι που θα έπρεπε να του είχαν προσφέρει τη δική του βάση δεν είχαν πουθενά αλλού να πάνε, όσο κι αν τους προκαλούσε.

Αυτό, ωστόσο, είναι ένα πολύ σκοτεινό συμπέρασμα. Η Μάργκαρετ ΜακΜίλαν, ιστορικός που μελετά την ηγεσία, είπε ότι «υπάρχει ανάγκη να απευθυνθούμε στην καλύτερη φύση των ανθρώπων» και να μιλήσουμε με το κοινό για την ανάγκη για προσπάθεια, ίσως θυσία, και πάνω απ' όλα χρόνο για να γίνουν σπουδαία πράγματα.

Στη Γαλλία, όταν η τέταρτη δημοκρατία υποχώρησε στην πέμπτη, η γκωλική κυριαρχία αποδείχθηκε επιβλητική και μερικές φορές αδιάφορη - αλλά αποτελεσματική. Βρέθηκε ένας τρόπος για να ξεπεραστούν πολλά προβλήματα που φαινόταν δυσεπίλυτα. Η πολιτική φρενίτιδα επιβραδύνθηκε δραματικά και οι Γάλλοι κέρδισαν φήμη για την κατασκευή δρόμων, γεφυρών, σιδηροδρομικών γραμμών και άλλων υποδομών. Το κλειδί για να εφαρμοστούν οι διορατικές πολιτικές που χρειάζεται η χώρα δεν είναι να αφαιρέσουμε την πολιτική από τα πάντα, αλλά να ασκήσουμε σωστά την πολιτική. Ο Άντι Μπέρναμ θα πρέπει να λάβει αυτό το μάθημα σοβαρά υπόψη.

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