Λάρι: Ο «επτάψυχος» γάτος της Nτάουνινγκ Στριτ που «έφαγε» έξι Βρετανούς πρωθυπουργούς

Snapshot Ο Λάρι είναι ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ 10 και υπηρετεί ως «Αρχιποντικοκυνηγός» της βρετανικής κυβέρνησης από το 2011.

Έχει ζήσει έξι Βρετανούς πρωθυπουργούς και αναμένεται να υποδεχθεί τον έβδομο μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

Ο Λάρι σχολιάζει με σατιρικό τρόπο την πολιτική αστάθεια της Βρετανίας μέσω του λογαριασμού του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο γάτος έχει γίνει δημοφιλής για τις χιουμοριστικές και σαρκαστικές αναρτήσεις του σχετικά με τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή.

Ο ανεπίσημος λογαριασμός παρωδίας @Number10Cat αναπαριστά τις απόψεις του Λάρι και έχει ευρεία απήχηση για τα σχόλιά του στις πολιτικές αλλαγές. Snapshot powered by AI

Αν υπάρχει ένα πλάσμα στη Βρετανία που καταλαβαίνει πραγματικά την πολιτική αστάθεια, δεν είναι ένας βετεράνος δημοσιογράφος, ένας πολιτικός αναλυτής, μία πηγή με πρόσβαση στο Γουέστμινστερ ή ένας κουρασμένος ψηφοφόρος. Είναι ένας 19χρονος... τιγρέ γάτος ονόματι Λάρι, που υπηρετεί ως «Chief Mouser» (Αρχιποντικοκυνηγός) της βρετανικής κυβέρνησης.

Another one bites the dust. pic.twitter.com/qjVMNYcjdg — Larry the Cat (@Number10cat) June 22, 2026

Καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του τη Δευτέρα (22 Ιουνίου), η προσοχή στράφηκε γρήγορα στον μόνο κάτοικο της Ντάουνινγκ Στριτ 10 που φαίνεται άτρωτος στις προκλήσεις ηγεσίας, τις εξεγέρσεις του υπουργικού συμβουλίου και τις δημοσκοπήσεις: τον Λάρι τον Γάτο. Ο Λάρι ζει στην Ντάουνινγκ Στριτ από τις 15 Φεβρουαρίου του 2011, προερχόμενος από το καταφύγιο ζώων Battersea Dogs & Cats Home Σε αυτό το διάστημα, έχει γνωρίσει και αποχαιρετήσει έξι πρωθυπουργούς και σύντομα ετοιμάζεται να καλωσορίσει τον έβδομο.

Με το γνωστό σατιρικό ύφος που τον έχει καταστήσει δημοφιλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λάρι σχολίασε στον «λογαριασμό του» στο Χ με 891,9 χιλ. ακόλουθους, την πολιτική αστάθεια της χώρας γράφοντας: «Αν ισχύουν οι φήμες, σύντομα θα συγκατοικώ με έναν έβδομο διαφορετικό πρωθυπουργό. Αν συνεχιστεί αυτό, θα σταματήσω να προσπαθώ να μαθαίνω τα ονόματά τους».

Ο Λάρι είδε τον Ντέιβιντ Κάμερον να έρχεται και να φεύγει. Μετά ήρθε η Τερέζα Μέι. Μετά ο Μπόρις Τζόνσον. Μετά η Λιζ Τρας, της οποίας η πρωθυπουργία ήταν τόσο σύντομη που... ένα μαρούλι έγινε γνωστό ως πολιτικό σημείο αναφοράς. Μετά ο Ρίσι Σούνακ. Μετά ο Κιρ Στάρμερ. Και τώρα, ενδεχομένως, ο Άντι Μπέρναμ.

Το δημοφιλές προφίλ του Λάρι ανέβασε επίσης μια φωτογραφία του να στέκεται πίσω από ένα λιλιπούτειο πόντιουμ, σα να κάνει δηλώσεις στα Μέσα Ενημέρωσης. Η ανάρτηση έγραφε: «Αποδέχθηκα την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ ως του επικεφαλής υπηρέτη μου, και κάλεσα τον Άντι Μπέρναμ να μου παρουσιάσει, πόσα γεύματα την ημέρα θα μου προσφέρει». Η ανάρτησή του συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων σχολίαζαν ότι, για ακόμη μία φορά, ο Λάρι αντιμετωπίζει την αλλαγή πρωθυπουργού ως, μια ακόμα συνηθισμένη ημέρα στη δουλειά.

Either Keir Starmer is resigning or I've got a new scratching post. pic.twitter.com/Zi94ugNGoy — Larry the Cat (@Number10cat) June 22, 2026

O ανεπίσημος λογαριασμός παρωδίας με το όνομα @Number10Cat έχει γίνει ευρέως γνωστός για τον χλευασμό και τα σχόλια που παρέχει σχετικά με τις βρετανικές και διεθνείς πολιτικές εξελίξεις. Οι New York Times σημείωσαν ότι «δημοσιεύει περιστασιακά σαρκαστικές παρατηρήσεις σχετικά με την εναλλαγή των πρωθυπουργών που καταλαμβάνουν τη Βουλή». Kαι τον Σεπτέμβριο του 2024, οι Times δημοσίευσαν ένα άρθρο παρωδίας που αποδόθηκε στον Λάρι να εκφράζει τις απόψεις του για τον νέο πρωθυπουργό Στάρμερ και τα κατοικίδιά του.

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