Ο Σαμ Άλαρνταϊς «τρολάρει» τη βρετανική κυβέρνηση με αφορμή την παραίτηση Στάρμερ και γίνεται viral

Σε μία περίοδο πρωτοφανούς πολιτικής αβεβαιότητας στη Μεγάλη Βρετανία, το διαδίκτυο βρήκε έναν απρόσμενο «πρωταγωνιστή» για να ελαφρύνει το κλίμα. Ο άλλοτε προπονητής, Σαμ Άλαρνταϊς, με μία χιουμοριστική και αιχμηρή ανάρτηση, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει τις εξελίξεις, «τρολάροντας» τη βρετανική κυβέρνηση και προκαλώντας νέο «κύμα» αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Μετά την απόλυση του Χάβι Γκράθια, ο οποίος είχε αντικαταστήσει προηγουμένως τον επίσης απολυμένο Τζέσι Μαρς, ο Αντρέα Ραντριτσάνι και η διοίκηση της ομάδας προχώρησαν στην πρόσληψη του Άλαρνταϊς με μόλις τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος της σεζόν της Πρέμιερ Λιγκ. Ήττες από Μάντσεστερ Σίτι, Γουέστ Χαμ και Τότεναμ οδήγησαν τη Λιντς στη 19η θέση και τον υποβιβασμό στη Championship. Ο Άλαρνταϊς αποχώρησε κοινή συναινέσει πριν ολοκληρωθεί η εξαγορά του συλλόγου από την 49ers Enterprises, η οποία στη συνέχεια όρισε τον Ντάνιελ Φάρκε ως νέο προπονητή.

Από τότε, ο Σαμ Άλαρνταϊς έχει στραφεί στο podcasting, παρουσιάζοντας τη δική του εκπομπή με τίτλο No Tippy Tappy Football, όπου αναφέρεται συχνά στη θητεία του, στη Λιντς Γιουνάιτεντ. Μετά την ήττα από την Άστον Βίλα που έριξε τη Λιντς στη ζώνη του υποβιβασμού και προκάλεσε φήμες για το μέλλον του Ντάνιελ Φάρκε, ο Άλαρνταϊς σχολίασε ότι «η ομάδα δεν έπαιξε άσχημα», αλλά ότι η πίεση και ο φόβος ενός νέου υποβιβασμού έχουν επηρεάσει την κατάσταση, προσθέτοντας πως το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη σταθερών σκόρερ.

Παράλληλα, ο Άλαρνταϊς έχει ενεργή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτήν την εβδομάδα, με αφορμή την ανακοίνωση παραίτησης του Κιρ Στάρμερ από το αξίωμα του πρωθυπουργού, ο πρώην τεχνικός της Λιντς ανάρτησε μία φωτογραφία – προϊόν μοντάζ στην οποία εμφανίζεται στο βήμα έξω από το νούμερο «10» της Ντάουνινγκ Στριτ, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Πριν ρωτήσει κανείς… όχι». Η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες αντιδράσεις και κοινοποιήσεις, ενώ, ο πρώην επιθετικός της Λιντς, Ρόμπερτ Σνόντγκρας, σχολίασε αστειευόμενος ότι θα έπρεπε να το κάνει μέχρι το τέλος του έτους.