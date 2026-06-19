Μουντιάλ 2026: Το viral χορευτικό του Τζέσι Μαρς στο 2–0 του Καναδά επί του Κατάρ
Ο «εκρηκτικός» Μαρς και η απόλυτη βραδιά του Καναδά στο Μουντιάλ
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Ο Καναδάς συνέτριψε το Κατάρ με 6–0 στο BC Place του Βανκούβερ για τη δεύτερη αγωνιστική του Β’ ομίλου του Μουντιάλ. Πέρα από το εντυπωσιακό σκορ, αυτό που «έκλεψε» την παράσταση, ήταν η εικόνα του Τζέσι Μαρς στον πάγκο των νικητών, ο οποίος πανηγύρισε με ιδιαίτερη ένταση, συμμετέχοντας σε έναν χορευτικό πανηγυρισμό που έγινε αμέσως viral στα κοινωνικά δίκτυα.
Δείτε το βίντεο:
Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Τζόναθαν Ντέιβιντ, που πέτυχε χατ–τρικ, οδηγώντας τον Καναδά στην κορυφή του ομίλου μαζί με την Ελβετία, αλλά με καλύτερη διαφορά τερμάτων.
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