Καναδάς – Κατάρ 6-0: Θριαμβευτική πρώτη νίκη στην ιστορία των Καναδών σε τελική φάση Μουντιάλ!

Στο ματς που επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Κονέ, οι Καναδοί έκαναν… περίπατο και με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ (χατ-τρικ) έφτασαν σε ιστορική νίκη κόντρα στο Κατάρ που ολοκλήρωσε το ματς με 9 παίκτες. 

Newsbomb

Καναδάς – Κατάρ 6-0: Θριαμβευτική πρώτη νίκη στην ιστορία των Καναδών σε τελική φάση Μουντιάλ!
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Ο Καναδάς έγινε το… αφεντικό του Group B στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι διοργανωτές έκαναν επίδειξη δύναμης στο Βανκούβερ, «συντρίβοντας» το Κατάρ με 6-0. Σκορ που τους στέλνει στους 4 βαθμούς και λόγω των πολλών τερμάτων, ακόμη και με ισοπαλία τελευταία αγωνιστική με την Ελβετία, εξασφαλίζουν πρωτιά.

Η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Κονέ στο 51’. Η αναμέτρηση είχε κριθεί σε εκείνο το σημείο (ήταν 3-0 και το Κατάρ με 10 παίκτες), όμως οι συμπαίκτες του βρήκαν το σθένος να σημειώσουν άλλα τρία τέρματα και να του τα αφιερώσουν.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Τζόναθαν Ντέιβιντ. Ο επιθετικός της Γιουβέντους έκανε χατ τρικ και «υπέγραψε» την εμφατική επικράτηση. Αν και για τους Καναδούς δεν υστέρησε κανείς, μια και η ομάδα της βόρειας Αμερικής ήταν ανώτερη σε όλο το 90λεπτο.

Το αποτέλεσμα ήταν ιστορικό φυσικά, καθώς είναι η πρώτη νίκη για τους Καναδούς σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ματς

Ο μονόλογος των Καναδών, ήταν εμφανής και άρχισε να αποδίδει καρπούς από το 16’. Τότε ο Λάριν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, παίρνοντας το… ριμπάουντ για το 1-0.

Στο 29’ ο Ντέιβιντ με υπέροχο σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0, ενώ τρία λεπτά μετά (32’) αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Αλ Αμίν του Κατάρ, για μαρκάρισμα στα όρια της περιοχής ενώ ο αντίπαλος έφευγε μόνος του.

Ο Ντέιβιντ στο 45+3’ έκανε το 3-0, για να κλείσει θριαμβευτικά το πρώτο μέρος για τους διοργανωτές.

Στο 51’ ο σοβαρός τραυματισμός του Κονέ, σόκαρε αλλά και πείσμωσε τους Καναδούς. Οι οποίοι έδωσαν όρκο αμέσως μετά την αποχώρηση του συμπαίκτη τους. Σε εκείνη τη φάση αποβλήθηκε και ο Μαντίμπο για το μαρκάρισμα που προκάλεσε τον τραυματισμό. Με το Κατάρ να συνεχίζει με 9.

Σαλίμπα (64’ απευθείας φάουλ), Αλ Μανάι (αυτογκόλ στο 75’) και Ντέιβιντ (90+2’) έκαναν θριαμβευτική την πρώτη νίκη του Καναδά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Διαιτητής: Κρίστιαν Γκαράι (Χιλή)

Κίτρινες: 9 ‘ Κορνίλιους - 62’ Φάτχι

Αποβολές: 32’ Αλ Αμίν (απευθείας κόκκινη), 53’ Μαντίμπο (απευθείας κόκκινη)

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρτς): Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουζερό (71’ Σάφελμπεργκ), Κορνίλιους (46’ Μπομπίτο), Λαριέα, Μπιουκανάν (83’ Σίγκουρ), Κονέ (57’ λ.τρ. Σαλίμπα), Εουστάκιο, Άλι Αχμέντ (71’ Ολουβασέγι), Ντάβιντ, Λάριν.

ΚΑΤΑΡ (Χουλιέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Αλ Ουί, Μιγκέλ, Χούχι, Αλ Αμίν, Λαγιέ, Γκαμπέρ (46’ Αλ Μανάι), Μαντίμπο, Εντμίλσον Ζούνιορ (46’ Φατχί, 87' Λούκας Μέντες), Αφίφ (59’ Αλ Χουσαΐν), Αμπντουρισάγκ (40’ Αλ Μπράκε).

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