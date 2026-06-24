Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

Snapshot Ο παλαιότερος καταψύκτης καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ψυγείο και τηλεόραση μαζί και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί εύκολα.

Η αντικατάσταση καταψύκτη μετά από δέκα χρόνια μειώνει σημαντικά το κόστος κατανάλωσης και η επένδυση αποσβένεται γρήγορα.

Η τακτική απόψυξη μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 30%, ενώ οι σύγχρονοι καταψύκτες με λειτουργία No Frost εξαλείφουν την ανάγκη απόψυξης.

Η σωστή τοποθέτηση του καταψύκτη σε δροσερό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση.

Η κακή στεγανοποίηση του καταψύκτη αυξάνει την κατανάλωση, και η απόψυξη πρέπει να γίνεται με απενεργοποίηση και προσεκτικό καθαρισμό. Snapshot powered by AI

Με τον λογαριασμό ρεύματος να αποτελεί μόνιμο «αγκάθι «στον οικογενειακό προϋπολογισμό, οι περισσότεροι αναζητούν τρόπους εξοικονόμησης, όπως να περιορίσουν τις πιο ενεργοβόρες συσκευές ενός σπιτιού.

Το πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει κάθε συσκευή, εξαρτάται από την ενεργειακή κλάση της, την ηλικία, αλλά και από τη μέθοδο χρήση. Οι πιο ενεργοβόρες συσκευές περιλαμβάνουν για παράδειγμα ηλεκτρικό λέβητα. Ειδικά με παλαιότερους ή κακώς μονωμένους λέβητες. Επίσης παλαιότερα μοντέλα στεγνωτηρίων ρούχων.

Μισοάδειος καταψύκτης αυξάνει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος

Μία από τις πιο ενεργοβόρες συσκευές, όμως είναι ένας καταψύκτης που μπορεί επίσης να υπάρχει στο σπίτι. Και δυστυχώς δεν μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε. Εάν έχετε έναν παλαιότερο καταψύκτη στο σπίτι σας, η κατανάλωσή του είναι πραγματικά υψηλή.

Επειδή ένας καταψύκτης μπορεί να είναι κρυμμένος σε μία αποθήκη ή σε κάποιο χώρο του σπιτιού, χωρίς να είναι τις περισσότερες φορές ορατός, συχνά είναι και η συσκευή που ξεχνάμε.

Τα παλαιότερα μοντέλα αυτής της ηλεκτρικής συσκευής μπορούν να έχουν έως και τρεις φορές υψηλότερη κατανάλωση από τα νέα και οικονομικά μοντέλα. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε το αργότερο δέκα χρόνια από την αγορά του. Μια τέτοια επένδυση θα εκτιμηθεί χάρη στο μειωμένο κόστος κατανάλωσης μπορεί να επιστραφεί μέσα σε λίγους μήνες.

Η τακτική φροντίδα θα μειώσει το κόστος έως και 30%

Ο τρόπος με τον οποίο φροντίζετε τον καταψύκτη είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Μπορείτε να μειώσετε έως και 30% την κατανάλωση εάν εξασφαλίσετε τακτική απόψυξη. Οι νεότεροι καταψύκτες έχουν ακόμη και λειτουργία No Frost. Ο εξασφαλίζει ότι ο καταψύκτης δεν υποφέρει από παγετό και δεν θα ανησυχείτε για την απόψυξή του. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε καθόλου. Ο τόπος όπου τοποθετείτε τον καταψύκτη είναι επίσης σημαντικός. Ένα δροσερό δωμάτιο που απέχει πολύ από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας είναι ιδανικό. Εάν βρίσκεται, για παράδειγμα, κοντά σε ψυγείο ή φούρνο, πρέπει εργάζονται πιο εντατικά, γεγονός που οδηγεί και πάλι σε υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Εάν ο καταψύκτης δεν φαίνεται να λειτουργεί σωστά, ελέγξτε και τη στεγανοποίησή του. Ο τρόπος για να το διαπιστώσετε είναι το φως. Αν φως γύρω από έναν κλειστό καταψύκτη, προφανώς υπάρχει κενό και δεν σφραγίζει καλά.

Μην ξεχάσετε να ξεπαγώσετε

Εάν διαπιστώσετε ότι ο παλαιότερος καταψύκτης σας πρέπει να αποψυχθεί, για όγους ασφάλειας, πάντα τον απενεργοποιείτε, βγάζοντάς τον εντελώς απο την πρίζ. Στη συνέχεια, βγάλτε όλα τα τρόφιμα που υπάρχουν. Για να αποφύγετε τη διαρροή νερού, γύρω από τον καταψύκτη. Για να καθαρίσετε τον καταψύκτη, χρησιμοποιήστε είτε νερό με μαγειρική σόδα ή ξύδι. Αυτό όχι μόνο θα απαλλαξεί από τη βρωμιά, αλλά και και οσμές και βακτήρια.

Για ορισμένα νοικοκυριά, ο καταψύκτης είναι εντελώς άχρηστος. Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένα συνδυασμένο ψυγείο με μικρότερο καταψύκτη είναι αρκετό. Παλαιότεροι και μισοάδειοι ξεχωριστοί καταψύκτες συχνά αντλούν άσκοπα πολλή ενέργεια.