Release Athens 2026: O Nick Cave ξεσήκωσε τα πλήθη στην Πλατεία Νερού

Snapshot Ο Nick Cave εμφανίστηκε στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens 2026.

Το φεστιβάλ φέτος γιορτάζει δέκα χρόνια από την έναρξή του.

Ο καλλιτέχνης επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από τέσσερα χρόνια.

Η συναυλία του Nick Cave & The Bad Seeds ενθουσίασε το ελληνικό κοινό. Snapshot powered by AI

Στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens 2026 που φέτος συμπληρώνει μία δεκαετία από το ξεκίνημα του φεστιβάλ εμφανίστηκε απόψε το βράδυ ο τραγουδιστής Nick Cave με την μπάντα του «Nick Cave & The Bad Seeds».

O καλλιτέχνης με καταγωγή από την Αυστραλία επέστρεψε στη Ελλάδα μετά από τέσσερα χρόνια και ξεσήκωσε το ελληνικό κοινό με μία συγκλονιστική συναυλία στην Πλατεία Νερού.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί στιγμιότυπα από την συναυλία του κορυφαίου καλλιτέχνη: