Κρήτη: Ζητούν από ιδιοκτήτρια κατοικίας σχεδόν 14.000 ευρώ για νερό
Δεν πίστευε στα μάτια της μια ιδιοκτήτρια ακινήτου στην Κρήτη όταν της ήρθε ο λογαριασμός της ύδρευσης
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Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται μια ιδιοκτήτρια ακινήτου στον Αποκόρωνα Χανίων, όταν ήρθε αντιμέτωπη με έναν εξωπραγματικό λογαριασμό ύδρευσης από τη ΔΕΥΑ Αποκορώνου που αγγίζει τις 14.000 ευρώ. Το υπέρογκο ποσό αφορά κατανάλωση νερού για διάστημα περίπου ενός έτους, με το μεγαλύτερο μέρος του να έχει χρεωθεί στην υψηλότερη οικονομική κλίμακα.
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