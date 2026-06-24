Έχασε την ιδιότητα του τρισεκατομμυριούχου ο Έλον Μασκ μετά από μόλις δύο εβδομάδες

Snapshot Η περιουσία του Έλον Μασκ μειώθηκε στα 957 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω πτώσης των μετοχών της SpaceX και της Tesla, μετά την αρχική του θέση ως πρώτου τρισεκατομμυριούχου πριν δύο εβδομάδες.

Η υποχώρηση των μετοχών οφείλεται σε ανησυχίες για το κόστος υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, κεφαλαιουχικές δαπάνες και υψηλά επιτόκια, πλήττοντας ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο.

Η περιουσία του Μασκ είναι συγκεντρωμένη κυρίως σε δύο εταιρείες, με το 80% να προέρχεται από τη SpaceX και το υπόλοιπο από την Tesla, γεγονός που αυξάνει την ευαλωτότητά της σε διακυμάνσεις αγοράς.

Η αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX στο Nasdaq αποτίμησε την εταιρεία στα 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια, αλλά οι μετοχές της υποχώρησαν πάνω από 30% μέσα σε λίγες ημέρες.

Η άρση περιορισμών πώλησης μετοχών στα τέλη Ιουλίου μπορεί να επιφέρει περαιτέρω πίεση στην αγορά, ενώ μια μέτρια ανάκαμψη της SpaceX θα μπορούσε να επαναφέρει τον Μασκ στην θέση του τρισεκατομμυριούχου. Snapshot powered by AI

Λίγο κράτησε η χαρά για τον Έλον Μασκ ο οποίος έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου πριν από δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg που ανανεώνονται καθημερινά, η περιουσία του επιχειρηματία στην τεχνολογία έπεσε στα 957 δισεκατομμύρια δολάρια (727 δισεκατομμύρια λίρες), εχθές Τρίτη.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην απότομη υποχώρηση των μετοχών της SpaceX και της Tesla, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας κατέγραψαν γενική πτώση, λόγω αυξημένων αμφιβολιών για τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά την απώλεια, ο Μασκ παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και η περιουσία του εξακολουθεί να επισκιάζει εκείνη των πλησιέστερων ανταγωνιστών του.

Ο δισεκατομμυριούχος έγραψε ιστορία στις 12 Ιουνίου με το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της εταιρείας πυραύλων του, SpaceX, στο χρηματιστήριο Nasdaq. Η πρωτοποριακή αρχική δημόσια προσφορά (IPO) είχε τιμή 135 δολάρια ανά μετοχή και άνοιξε στα 150 δολάρια όταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευσή της.

Το ντεμπούτο της εταιρείας αποτίμησε τον γίγαντα των πυραύλων και δορυφόρων σε περισσότερα από 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επειδή ο Μασκ κατείχε περίπου το 42% της SpaceX, η καταχώριση εκτόξευσε αμέσως την περιουσία του σε χάρτες πέρα ​​από το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Μέχρι τις 16 Ιουνίου, ο αυξανόμενος ενθουσιασμός των επενδυτών οδήγησε τις μετοχές της SpaceX στο υψηλότερο σημείο των 225,64 δολαρίων, ωθώντας τη συνολική καθαρή περιουσία του Musk στο υψηλότερο επίπεδο των 1,32 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Υποχώρηση πάνω από 30%

Ωστόσο, η άνοδος της αγοράς δεν κράτησε πολύ.

Οι ανησυχίες σχετικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, το κόστος των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και τα πεισματικά επιτόκια πυροδότησαν ένα εκτεταμένο sell-off στον τομέα της τεχνολογίας και έπληξαν ιδιαίτερα σκληρά τους τεχνολογικούς γίγαντες υψηλής απόδοσης όπως η Nvidia, η Intel και η AMD.

Ωστόσο, οι μετοχές της SpaceX υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα από τη διόρθωση, καθώς υποχώρησαν περισσότερο από 30% από το υψηλό τους στα μέσα Ιουνίου, διαπραγματευόμενες γύρω στα 156 δολάρια.

Σε μια μόνο ταραγμένη Δευτέρα, στις 22 Ιουνίου, μια ημερήσια πτώση 16% διέγραψε περίπου 240 δισεκατομμύρια δολάρια από τον προσωπικό ισολογισμό του Μασκ.

Ταυτόχρονα, οι μετοχές της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων του, Tesla, υποχώρησαν σχεδόν κατά 6% μόλις μια ημέρα αργότερα, επιδεινώνοντας την οικονομική ζημία. Ο Musk κατείχε περίπου το 12% των μετοχών της Tesla σε κυκλοφορία.

Πλούτος συγκεντρωμένος σε δύο εταιρείες

Η ιδιότητα του τρισεκατομμυριούχου του Μασκ είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω της ακραίας συγκέντρωσης του πλούτου του. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς δισεκατομμυριούχους με διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, η περιουσία του συνδέεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με μετοχές σε δύο μόνο εταιρείες: την SpaceX, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% της συνολικής καθαρής περιουσίας του, και την Tesla.

Οι αναλυτές της αγοράς σημειώνουν ότι η αστάθεια μετά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) είναι απολύτως τυπική για τις εταιρείες υψηλής αξίας που αναπτύσσονται, αν και η κλίμακα της κίνησης αντανακλά μια βαθύτερη διελκυστίνδα μεταξύ της διαφημιστικής εκστρατείας και της πραγματικότητας.

«Για μια μετοχή όπως η SpaceX, πολλές από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μπορεί να ήταν συναισθηματικά φορτισμένες και να βασίζονταν στην προσμονή τεράστιων βημάτων στην εξερεύνηση και αξιοποίηση του διαστήματος, αλλά οι επενδύσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με καθαρά μάτια και υπομονή, ακόμη και όταν πρόκειται για τόσο μεγάλους αριθμούς», δήλωσε η Danni Hewson, επικεφαλής οικονομικής ανάλυσης στην AJ Bell.

Με την άρση των περιορισμών στα τέλη Ιουλίου, η οποία θα επιτρέψει στους εμπλεκόμενους στην εταιρεία να πουλήσουν τελικά τις μετοχές τους σταδιακά, η πίεση στην αγορά ενδέχεται να συνεχιστεί.

Ωστόσο, επειδή μια μέτρια ανάκαμψη 6% της μετοχής της SpaceX θα αποκαθιστούσε την 13ψήφια αξία του, ο Μασκ μπορεί απλώς να γίνει ο πρώτος επαναλαμβανόμενος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

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