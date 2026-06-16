Bloomberg: Ο πλούτος των 500 πλουσιότερων ανθρώπων αυξήθηκε κατά 336 δισ. δολάρια σε μια μέρα

Ο πλούτος των 500 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο αυξήθηκε συνολικά κατά 336 δισεκατομμύρια δολάρια σε μόλις μία ημέρα, ανέφερε το Bloomberg.

Στο τέλος των συναλλαγών στις 15 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, αυτή ήταν η μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφηκε ποτέ σε μία μόνο ημέρα.

«Ο συνολικός πλούτος τους έχει φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 13,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων», γράφει το δημοσίευμα.

Ο Έλον Μασκ, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο και ιδρυτής της SpaceX, διεύρυνε το προβάδισμά του. Η καθαρή του περιουσία αυξήθηκε κατά περισσότερο από 10% στα 1,27 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Διαβάστε επίσης