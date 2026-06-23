«Βουτιά» στη μετοχή της SpaceX – Απώλειες άνω των 600 δισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία

Ισχυρές πιέσεις δέχεται η μετοχή της SpaceX, καθώς η εταιρεία καταγράφει σημαντικές απώλειες σε χρηματιστηριακή αξία. Αφορμή στάθηκε ένα πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσω του οποίου ο Ίλον Μασκ επιδιώκει να χρηματοδοτήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές.

Η μετοχή κατέγραψε πτώση ύψους 16%, κλείνοντας στα 154,6 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης. Σε διάστημα τριών ημερών, οι απώλειες ανέρχονται συνολικά στο 23%, ενώ, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας μειώθηκε κατά περισσότερο από 600 δισ. δολάρια. Παρά τη σημαντική υποχώρηση, η κεφαλαιοποίηση της SpaceX παραμένει λίγο πάνω από τα 2 τρισ. δολάρια.

«Οι πωλητές έχουν πλέον τον έλεγχο της αγοράς. Όσοι ήθελαν να αγοράσουν μετοχές της SpaceX, το έχουν ήδη κάνει», τόνισε ο Μάικλ Ο’Ρουρκ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της JonesTrading.

Οι πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης μετά τη θεαματική δημόσια εγγραφή της εταιρείας –που άντλησε 75 δισ. δολάρια από την αγορά– χαρακτηρίστηκαν από έντονη μεταβλητότητα, φαινόμενο σύνηθες στις νέες εισαγωγές με περιορισμένη ελεύθερη διασπορά μετοχών και υψηλό ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές. Μόλις το 4,2% των μετοχών ήταν διαθέσιμο για διαπραγμάτευση κατά την πρώτη ημέρα.

Παρά τις πρόσφατες απώλειες, η SpaceX εξακολουθεί να διαπραγματεύεται περίπου 15% υψηλότερα από την τιμή διάθεσης των 135 δολαρίων ανά μετοχή και παραμένει μία από τις έξι πολυτιμότερες εταιρείες παγκοσμίως.