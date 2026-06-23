Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street – «Γκρεμίστηκε» η μετοχή της SpaceX

Μεικτές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα (22/6) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να αξιολογούν την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στα αξιοσημείωτα της συνεδρίασης, η βουτιά της μετοχής της SpaceX κατά 16,4% και οι ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν οι τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 148,01 μονάδων (+0,29%), στις 51.712,71 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 351,33 μονάδων (–1,33%), στις 26.166,60 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 27,79 μονάδων (–0,37%), στις 7.472,79 μονάδες.