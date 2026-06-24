Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Πατέρας εκτέλεσε σύζυγο και γιο - «Τους ξεφορτώθηκα»

Τα θύματα είναι μια 52χρονη γυναίκα και ένας 24χρονος άνδρας 

Newsbomb

Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Πατέρας εκτέλεσε σύζυγο και γιο - «Τους ξεφορτώθηκα»
Βίντεο από την τηλεόραση RAI
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Πιέρο Μορικόνι πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του Κάθυ Αντρεόνι και τον γιο τους Μίρκο μέσα στο σπίτι τους στο Πιέβε ντι Καμαϊόρε.
  • Ο δράστης ομολόγησε την πράξη του και δήλωσε πως «τους ξεφορτώθηκε» για να δικαιολογήσει τη δολοφονία.
  • Οι έρευνες των καραμπινιέρων επικεντρώνονται σε πιθανή οικογενειακή διαμάχη ως κίνητρο της δολοφονίας.
  • Ο γιος Μίρκο είχε προβλήματα υγείας και εξαρτήσεις, ενώ ο δράστης φέρεται να είχε χάσει τα λογικά του τα τελευταία χρόνια.
  • Μάρτυρες αναφέρουν ότι στην οικογένεια υπήρχαν συχνές φασαρίες και εντάσεις, με τον δράστη να δείχνει σημάδια ψυχολογικής κατάρρευσης.
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Μια γυναίκα 50 ετών και ο γιος της βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους από πυρά καραμπίνας, ενώ ο φερόμενος ως δράστης (ο οποίος στη συνέχεια ομολόγησε) βρέθηκε στην ταράτσα του σπιτιού. Αυτή είναι η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικές αρχές και τα σωστικά συνεργεία νωρίς το απόγευμα, λίγο πριν τις 15:00, στο Πιέβε ντι Καμαϊόρε, δήμο της Βερσίλιας στην επαρχία της Λούκα της Ιταλίας.

Ο άνδρας, Πιέρο Μορικόνι, σύζυγος της γυναίκας που έχασε τη ζωή της, φέρεται να πυροβόλησε τα μέλη της οικογένειάς του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια να παραδόθηκε στις αρχές.

«Τους ξεφορτώθηκα», έτσι φέρεται να είπε ο Μορικόνι, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa, για να δικαιολόγησε τη δολοφονία της συζύγου και του γιου του.

Σε συγγενείς και γείτονες που έσπευσαν στο σπίτι στο Πιέβε ντι Καμαϊόρε, ο άνδρας φέρεται επίσης να είπε ότι τακτοποίησε ξανά στο σπίτι την καραμπίνα που χρησιμοποίησε για να πυροβολήσει τους δύο.

Ο Μορικόνι μεταφέρθηκε από τους καραμπινιέρους στο αστυνομικό τμήμα. Τα θύματα είναι η Κάθυ Αντρεόνι, 52 ετών, σύζυγός του, και ο γιος τους Μίρκο Μορικόνι, 24 ετών. Ο τελευταίος, σύμφωνα με την πρώτη αναπαράσταση, είχε πάει για μεσημεριανό σε συγγενείς και γύρω στις 14:30 επέστρεψε στο σπίτι όπου βρίσκονταν και οι δύο γονείς του. Λίγο αργότερα ο πατέρας πήρε το όπλο και τους σκότωσε, πιθανότατα λόγω οικογενειακής διαμάχης, για την οποία ήδη διεξάγονται έρευνες από τους καραμπινιέρους.

Στην οικογένεια «τους ενοχλούσαν, εκείνος ίσως ήταν καλόκαρδος άνθρωπος, το λένε όλοι», αλλά «δεν άντεχε άλλο». Σε εκείνο το σπίτι «φώναζαν, έκαναν φασαρία, ήθελαν ακόμη και να τον χτυπήσουν», δήλωσε ένας μάρτυρας, ο Τζοβάνι Μαλνιέλι, στους δημοσιογράφους, ο οποίος συστήθηκε ως «γαμπρός» της οικογένειας.

«Ο γιος ήταν λίγο καθυστερημένος, ακόμη και από μικρό παιδί», απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. «Τώρα είχε χάσει τον έλεγχο. Είχε αρχίσει να πίνει, τον πήγαιναν στο νοσοκομείο, τον έκαναν θεραπεία».

Όσο για τον δράστη, τα τελευταία χρόνια «είχε χάσει τα λογικά του», και όταν ερχόταν στο σπίτι του μάρτυρα «φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά». «Μου έλεγε η γυναίκα μου», κατέληξε ο συγγενής, «ελπίζω ο Πιέρο να μην κάνει καμιά τρέλα».

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