Εκπαιδευτικές βολές μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού στο Ιόνιο

Εκπαιδευτικές βολές κατευθυνομένων βλημάτων του Πολεμικού Ναυτικού, διεξήχθησαν, χθες, Τρίτη 23 Ιουνίου, στην ευρύτερη περιοχή του νότιου Ιονίου Πελάγους, παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναυάρχου Δημητρίου-Ελευθερίου Κατάρα ΠΝ και του αρχηγού Στόλου αντιναυάρχου Χρήστου Σασιάκου ΠΝ.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΝ, στις βολές συμμετείχαν πλοία των διοικήσεων φρεγατών, ταχέων σκαφών, πλοίων επιτηρήσεως και υποβρυχίων καταστροφών αλλά και ελικόπτερα της Αεροπορίας Ναυτικού και μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δοκιμάστηκε με επιτυχία μεγάλος αριθμός και πολυτυπία κατευθυνόμενων βλημάτων του Πολεμικού Ναυτικού, σε σύνθετα και απαιτητικά σενάρια με τελικό αποτέλεσμα τη βύθιση των δύο στόχων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου με σκοπό την αξιολόγηση, την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμετεχόντων, καθώς και την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των όπλων του Πολεμικού Ναυτικού.

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