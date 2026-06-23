Έτος Σταθμός το 2026 για το Πολεμικό Ναυτικό - Πότε παραλαμβάνουμε τις επόμενες φρεγάτες FDI

Η ελληνική αμυντική θάλασσα αλλάζει πρόσωπο με την έλευση της νέας εποχής των φρεγατών FDI. Μετά την παράδοση της φρεγάτας ΚΙΜΩΝ το 2025, η οποία αποτέλεσε το πρώτο πλοίο της σειράς των τεσσάρων υπερσύγχρονων μονάδων για το Πολεμικό Ναυτικό, η κοινοπραξία της Naval Group με τη συμμετοχή Γάλλων και Ελλήνων εταίρων έχει στρέψει όλη της την προσοχή στα επόμενα βήματα. Η ναυπήγηση των φρεγατών Νέαρχος, Φορμίων και Θεμιστοκλής προχωρά πλέον με ταχύτατους ρυθμούς, φέρνοντας το πρόγραμμα σε πλήρη εξέλιξη.

Το 2026 αναδεικνύεται σε έτος-σταθμό για τον στόλο. Κι όμως, οι εξελίξεις τρέχουν ήδη από τις αρχές του χρόνου, καθώς στα μέσα Ιανουαρίου η φρεγάτα ΚΙΜΩΝ κατέπλευσε στα ελληνικά ύδατα, έχοντας ξεκινήσει το ταξίδι της από τη Βρέστη. Την ίδια ώρα, η προσοχή στρέφεται στις δοκιμές και την προετοιμασία των επόμενων δύο σκαφών, του ΝΕΑΡΧΟΥ και του ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ, τα οποία αναμένεται να παραληφθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ενισχύοντας καθοριστικά την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.

HS Formion, 3rd FDI intended for the @NavyGR , has started her first sea trials in Lorient, France. pic.twitter.com/shVAMuW3fQ — Naval Group (@navalgroup) June 23, 2026

Η πρόοδος των ναυπηγήσεων

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η φρεγάτα ΝΕΑΡΧΟΣ ξεκίνησε τις θαλάσσιες δοκιμές της τον Φεβρουάριο, με την τελική της παράδοση να τοποθετείται τον Οκτώβριο του 2026. Στην περίπτωση του ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ, οι πρώτες δοκιμές στον τομέα της ασφάλειας και της πρόωσης άρχισαν στις 22 Ιουνίου, με τον χρόνο παράδοσης να υπολογίζεται πριν από το τέλος του έτους. Όσο για την τέταρτη φρεγάτα, τον ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, η συναρμολόγηση του κύτους συνεχίζεται στην αποβάθρα με ορίζοντα καθέλκυσης την άνοιξη του 2027.

Η ελληνική βιομηχανική συμμετοχή

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί παράλληλα μια μεγάλη επιτυχία για το σχέδιο Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP). Πολλές εγχώριες εταιρείες όπως οι AKMON, METLEN, KAFKAS, MEVACO και τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας τροφοδοτούν εγκαίρως την αλυσίδα παραγωγής με κρίσιμα υλικά. Με περισσότερες από 120 συμβάσεις να έχουν υπογραφεί, η ελληνική αμυντική βιομηχανία ενσωματώνεται σταδιακά στο διεθνές δίκτυο της Naval Group, αποκτώντας ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ναυτικής άμυνας.

Η ανακοίνωση της Naval Group και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Naval Groupμετά την παράδοση το 2025 της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ, της πρώτης FDI της σειράς των 4 φρεγατών που παράγονται για το Πολεμικό Ναυτικό, η Naval Group μαζί με τους Γάλλους και Έλληνες εταίρους της προχωρούν πλήρως για την κατασκευή των 3 επόμενων FDI: Φ/Γ Νέαρχος, Φ/Γ Φορμίων και Φ/Γ Θεμιστοκλής.

Για το Πολεμικό Ναυτικό, το 2026 σηματοδοτεί σημαντικά ορόσημα με:

Η άφιξη του Φ/Γ ΚΙΜΩΝ στην Ελλάδα στα μέσα Ιανουαρίου (μετά την αναχώρησή του από τη Βρέστη στις 7 Ιανουαρίου) Την παραλαβή των 2 πλοίων, ΝΕΑΡΧΟΣ και ΦΟΡΜΙΩΝ.

Τον Οκτώβριο του 2026 η παραλαβή της Φ/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ:

Δεύτερη FDI για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Οι θαλάσσιες δοκιμές ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι δοκιμές τελικής αποδοχής και οι δραστηριότητες ετοιμότητας στη θάλασσα θα ολοκληρωθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Παράδοση έως το τέλος του 2026 της Φ/Γ ΦΟΡΜΙΩΝ:

Είναι η τρίτη FDI για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές ξεκίνησαν στις 22 Ιουνίου. Αυτή η πρώτη περίοδος των δύο εβδομάδων είναι αφιερωμένη στην ασφάλεια και την πρόωση (ταχύτητα, ευελιξία...). Και χάρη στη διαδικασία παραγωγής - κύτος και PSIM παράλληλα - οι κύριοι αισθητήρες Combat Systems μπορούν ακόμη και να δοκιμαστούν ξεκινώντας από αυτήν την πρώτη περίοδο.

Αυτό το ορόσημο είναι και η επιτυχία του σταθερού και φιλόδοξου σχεδίου Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP) της Naval Group, καθώς η φρεγάτα μεταφέρει πολυάριθμα υλικά που παράγονται στην Ελλάδα, όλα παραδίδονται στην ώρα τους: π.χ. AKMON (κονσόλες), METLEN (τορπιλοθύρες), KAFKAS (ηλεκτρικοί πίνακες), Marita HELLAS (σωσίβιες σχεδίες), MEVACO (εξοπλισμός θαλάσσιων συστημάτων), SALAMIS SHIPYARDS (προ-εξοπλισμένα κύτη), VIKING NORDSAFE HELLAS (RHIB)

Σχετικά με τη Φ/Γ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ:

Τέταρτη FDI για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, που παραγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Τα προεξοπλισμένα μπλοκ που κατασκευάζονται πλήρως από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν συναρμολογηθεί στην FDI Φ/Γ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ. Το συγκρότημα του κύτους προχωρά στην αποβάθρα και μάλιστα πρόσφατα επιπλέει για να αλλάξει θέση στην αποβάθρα. Οι δραστηριότητες συναρμολόγησης και εξοπλισμού συνεχίζονται (εξοπλισμός, υγρά, μόνωση, σωληνώσεις, ηλεκτρικά συστήματα), πρόωση, βαφή κ.λπ. πριν από την έναρξή του την άνοιξη του 2027. Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή της μονάδας πανοραμικού αισθητήρα και νοημοσύνης (PSIM)

Η FDI, ένα πλοίο υψηλής έντασης επιχειρήσεων, έτοιμο για μάχη σε όλες τις θάλασσες του κόσμου

Ως φρεγάτα πρώτης γραμμής, η FDI έχει αποδείξει τις δυνατότητές της σε όλους τους τομείς του πολέμου (αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό, πολέμου επιφανείας και ασύμμετρων απειλών). Επεκτάσιμη και ευέλικτη, συνδυάζει όλα τα πεδία επιχειρήσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση, είτε αυτόνομα είτε στο πλαίσιο δύναμης κρούσης, των σημερινών και αναδυόμενων απειλών, όπως υποβρύχια τελευταίας γενιάς, υπερηχητικοί πύραυλοι, κυβερνοεπιθέσεις και σύνθετες ασύμμετρες απειλές. Η συμπαγής διάταξη και ο μοναδικός σχεδιασμός της την καθιστούν ιδανική για διαφορετικά περιβάλλοντα και δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες σε όλο τον κόσμο.

Βασικά χαρακτηριστικά

Εκτόπισμα: κατηγορία 4.500 τόνων

Μήκος: 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αυτονομία: 45 ημέρες

Χωρητικότητα: πλήρωμα 125 ατόμων + 28 επιβάτες

Έμφαση στο HIP

Στο πλαίσιο του σχεδίου HIP (Hellenic Industrial Participation) που υπογράφηκε το 2022, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 120 συμβάσεις με περίπου 70 ελληνικές εταιρείες για την κατασκευή ελληνικών και γαλλικών FDI.

Πέρα από το πρόγραμμα FDI, αυτό το βιομηχανικό σχέδιο έχει ήδη αποφέρει πολυάριθμα και διαρκή οικονομικά οφέλη για την ελληνική βιομηχανία, καθώς κατέστησε δυνατή την ένταξη ελληνικών εταιρειών στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group για τρέχοντα και μελλοντικά γαλλικά και εξαγωγικά προγράμματα. Ήδη 75 ελληνικές εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα εφοδιαστικής αλυσίδας της Naval Group. Από αυτή την ευρύτερη προοπτική, η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανική και Τεχνολογική Βάση (DITB) θα ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά ναυτικής άμυνας.

Τον Μάρτιο,

Η Naval Group και η METLEN υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας σχετικά με έργα υποβρυχίων και πλοίων επιφανείας.

Η Naval Group διοργάνωσε στην Αθήνα την Ημέρα Συνεργατών Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D Partners Day). Η εκδήλωση, που εγκαινιάστηκε από τον Διευθυντή της GDDIA, Υποστράτηγο Ionnais Bourras, αποσκοπεί στον εντοπισμό νέων ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ της Naval Group και των Ελλήνων εταίρων της, τόσο στο πλαίσιο προσκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε διμερές επίπεδο, με στόχο τη διερεύνηση νέων τεχνολογικών πεδίων. Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε περίπου 100 συμμετέχοντες, κυρίως από την ελληνική αμυντική βιομηχανική και τεχνολογική βάση, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, εργαστηρίων, ερευνητικών κέντρων τεχνολογίας και ακαδημαϊκών φορέων όπως τα πανεπιστήμια.

Τον Μάιο, υπογράφηκαν δύο σημαντικές συμβάσεις με τη Mevaco και την AKMON S.A. για την παραγωγή τεσσάρων σετ εξοπλισμού πλοίων, καθένα από τα οποία αποτελείται από περισσότερες από 50 ηλεκτρονικές κονσόλες και ερμάρια για τις φρεγάτες FDI.

Από το 2022, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν ενταχθεί πλήρως στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group τόσο για τα γαλλικά όσο και για τα ελληνικά προγράμματα FDI. Έχουν ήδη παραδοθεί 15 από τα 21 τμήματα που έχουν παραγγελθεί. Η συνέπεια στις παραδόσεις τους μάς επιτρέπει να διασφαλίζουμε την έγκαιρη και υψηλής ποιότητας κατασκευή των FDI για τα ναυτικά των πελατών μας. Αναμένονται και άλλα τμήματα, ενώ η επόμενη αποστολή έχει ήδη προγραμματιστεί για αυτό το καλοκαίρι.

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