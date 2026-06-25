Πυροσβεστική: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι
Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας διερευνά τα αίτια της φωτιάς.
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- Η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να κινδυνεύσουν παρακείμενα κτίρια ή άνθρωποι.
- Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 20:22 στον δεύτερο όροφο κλειστού ξενοδοχείου.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, με τη βοήθεια εθελοντών.
- Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις κλειστού ξενοδοχείου στο Λουτράκι Κορινθίας.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 20:22 στον δεύτερο όροφο ξενοδοχείου που ήταν εκτός λειτουργίας και δεν κινδύνευσαν παρακείμενες οικίες, κτήρια ή υποδομές, ενώ δεν αναφέρθηκαν εγκλωβισμένα άτομα.
Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα με τη συνδρομή εθελοντών. Σημειώνεται ότι κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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