Λουτράκι: Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας

Snapshot Η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι βρίσκεται σε ύφεση μετά από μεγάλη επέκταση στον δεύτερο όροφο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς και πολλοί εθελοντές.

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος για την παρουσία τέσσερων ανήλικων παιδιών στο κτίριο, χωρίς να βρεθεί κανείς μέσα.

Οι κάτοικοι των γύρω σπιτιών απομακρύνθηκαν προληπτικά και αποκλείστηκαν οι γύρω δρόμοι λόγω σοβαρών ζημιών στο κτίριο.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, με δύο ανήλικους να έχουν προσαχθεί και ανακρίνονται. Snapshot powered by AI

Σε ύφεση είναι αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι.

Η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 στον δεύτερο όροφο του ξενοδοχείου πήρε μεγάλη έκταση γρήγορα, χωρίς όμως να απειλήσει παρακείμενα σπίτια ή άλλες υποδομές.

Άμεσα έσπευσαν οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις με 28 πυροσβέστες, 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ βοήθησαν και πολλοί εθελοντές στην κατάσβεση.

Πυρκαγια σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 (EUROKINISSI) Eurokinissi

Ιδιαίτερη ανησυχία επικράτησε όταν κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι στο εσωτερικό του ξενοδοχείο ενδέχεται να βρίσκονταν τέσσερα ανήλικα παιδιά, σύμφωνα με το loutrakiblog.

Πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο σε όλους τους χώρους του κτιρίου, ωστόσο ευτυχώς δεν βρέθηκε κανείς μέσα. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέμειναν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν τραυματισμών.

Ωστόσο, στο κτίριο σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές. Οι κάτοικοι των γύρω σπιτιών απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας και αποκλείστηκαν και οι γύρω δρόμοι.

Σημειώνεται ότι κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ προσήχθησαν και ανακρίνονται δύο ανήλικοι.

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